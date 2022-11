Annuncio choc dall’Inghilterra: “Licenziamento in tronco per Ronaldo”

La telenovela Cristiano Ronaldo è sempre più intricata. Dall’Inghilterra sono sicuri: licenziamento in tronco

Cristiano Ronaldo spera di vivere i prossimi Mondiali da protagonista assoluto con il suo Portogallo, ma la telenovela relativa il suo futuro va avanti con una certezza: difficilmente lo vedremo ancora in campo con la maglia del Manchester United.

E, dopo un grande amore, le parti si stanno lasciando nella maniera peggiore possibile. Infatti, i primi mesi di stagione agli ordini di Erik ten Hag hanno visto un fenomeno in una posizione scomodissima, palesemente non centrale nel progetto tecnico e spesso ai ferri corti con l’allenatore e alcuni calciatori. Negli ultimi giorni, poi, l’attaccante ha detto essersi sentito tradito dallo United, proprio il club in cui è diventato grande. E ora dall’Inghilterra vanno oltre, parlando di licenziamento da parte del club.

Dall’Inghilterra sono sicuri: Ronaldo licenziato dal Manchester United

Il Daily Mail, infatti, l’ha scritto in maniera chiara e diretta: il Manchester United ha avviato le procedure legali per licenziare Ronaldo e non intende pagare un centesimo dei 16 milioni di sterline rimanenti dal suo contratto, per la slealtà mostrata dalla stella. Insomma, i Red Devils potrebbe procedere con la rescissione “per violazione del contratto“. Il club inglese ha deciso che non c’è modo di tornare indietro e farà tutti i passaggi necessari a livello legale. Insomma, si finisce con gli stracci che volano e, intanto, dove proseguirà il futuro di CR7 resta un’incognita che non ha ancora risposte.