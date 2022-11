Torino, UFFICIALE il rinnovo: firma fino al 2025

In casa Torino si approfitta della pausa per il Mondiale per mettere a segno un rinnovo importante: firma fino al 2025 con i granata

Il Torino è una delle squadre che in questo campionato sta sorprendendo per solidità e risorse. La squadra di Juric infatti ha messo in difficoltà tutte le big della Serie A, pur non conquistando molti punti negli scontri con le grandi del campionato. Nell’ultima partita contro la Roma, pareggiata 1-1 all’Olimpico, i granata hanno tenuto il pallino del gioco per oltre un’ora, per poi capitolare solo nel finale col gol di Matic.

Adesso c’è la pausa per il Mondiale in Qatar, e in casa Torino sono cinque i giocatori convocati dalle nazionali: tre dalla Serbia, uno dalla Croazia e uno dalla Svizzera. Approfittando di questa pausa il Torino ha preso in mano la situazione rinnovi e ha ufficializzato un importante prolungamento di contratto all’interno dello staff: ha firmato fino al 2025.

Torino, UFFICIALE: Vagnati rinnova fino al 2025

Il calciomercato invernale si avvicina e anche il Torino potrebbe avere bisogno di qualche rinforzo per sistemare la squadra a disposizione di Juric. Nel frattempo, mentre il campionato è fermo per il Mondiale in Qatar, proprio il Torino ufficializza un importante rinnovo di contratto.

Infatti sul sito ufficiale della società il Torino ha reso noto il rinnovo di contratto fino al 2025 del Responsabile dell’Area Tecnica, Davide Vagnati. Dopo il prolungamento di Vagnati la società granata avrà diversi altri rinnovi a cui pensare, uno su tutti quello del tecnico Ivan Juric. Infatti il suo contratto scadrà nel 2024 e il Torino dovrà capire se continuare con Juric o meno. Nel frattempo, dopo la lite di qualche mese fa proprio tra Vagnati e Juric, il primo è stato già riconfermato nel futuro della società granata. Vedremo se anche il tecnico percorrerà la stessa strada e si legherà al Torino. Importante ovviamente poi sarà anche ciò che succederà nel calciomercato invernale e come proseguirà la stagione del Torino, che fino ad ora ha dimostrato di aver raggiunto un livello di solidità e di maturità importante.