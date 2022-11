TV PLAY | Abraham ha perso la testa: “Facciamo chiarezza”

Il bomber della Roma, Tammy Abraham, al centro di alcune voci che non riguardano il calcio: Roberta Pedrelli su TV Play fa chiarezza sulla situazione

L’inizio di stagione della Roma sicuramente ha deluso le aspettative. Dopo un mercato scintillante con nuovi arrivi di assoluto valore come Paulo Dybala, la squadra giallorossa in caso ha sicuramente reso al di sotto delle sue potenzialità. Al momento si trova al settimo posto, a meno tre punti dalla zona Champions League, obiettivo minimo della Roma.

Tra i giocatori che hanno deluso di più c’è sicuramente Tammy Abraham. Il bomber inglese lo scorso anno ha chiuso la stagione con 27 reti, mentre fino ad ora in questa nuova stagione ne ha realizzati solo 4 in 20 partite. Nella capitale ci si interroga su quale possa essere il motivo di tale calo di rendimento e c’è chi pensa possa essere colpa di questioni che riguardano il campo. La situazione viene chiarita su TV PLAY.

Roberta Pedrelli fa chiarezza sul caso Abraham: “Mi sembra assurdo”

La stagione di Tammy Abraham è iniziata sicuramente in maniera negativa. Il bomber giallorosso fatica a trovare la via del gol ed è anche stato escluso dai convocati dell’Inghilterra per il Mondiale in Qatar.

Roberta Pedrelli, in diretta ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play ci tiene a fare chiarezza e spiega: “Qualche domanda qualche amico me l’ha fatta: ‘Si vocifera di…’. Sulla base di cosa? Di una storia ricondivisa? Sulla base di like?”. Poi continua: “Un mio amico una volta mi ha detto ‘Tanto si sa che Tammy ha ‘scapocciato’ perché ha perso la testa per la Pedrelli‘. Ma tutti sanno tutto tranne io? Non mi attribuite cose che qui a Roma è un attimo e scoppia il caos. Tra l’altro al mio compagno Christian, scherzandoci su gli ho detto: ‘Sai, il padre di Tammy mi ha consigliato dei posti dove andare. Lui, Tammy, Lea, e tutta la famiglia’ E il mio compagno ha detto: ‘Guarda te se ci tocca pagare la cena’”. Chiude poi svelando: “Sui social mi seguono Bove, El Shaarawy, Manolas. Quindi ho destabilizzato anche Mourinho perché mi aveva seguito? Abraham è felicemente fidanzato con Lea, che ho incontrato un paio di volte all’Olimpico, di cui avevo conosciuto anche il padre, una persona splendida”. Dunque risolto il mistero legato alla vita sentimentale di Abraham, il periodo negativo rimane legato al campo.