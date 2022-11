Globe Soccer 2022, premio alla carriera per Galliani

Globe Soccer Awards 2022, sul palco di Dubai insignito anche Adriano Galliani con un premio alla carriera

C’è tanta Italia nei Globe Soccer Awards 2022. Dopo la consegna del premio a Maldini e Massara come “Best Sporting Director”, al centravanti del Napoli, Victor Osimhen, come calciatore emergente dell’anno e a Carlo Ancelotti come miglior allenatore del 2022, anche un’icona del calcio italiano ha ricevuto un premio come riconoscenza alla carriera.

Sul palco è infatti salito Adriano Galliani, che ha ricevuto il premio alla carriera come miglior dirigente. Un riconoscimento per i grandi successi ottenuti in tanti anni con il Milan, con 29 trofei conquistati, ma anche per la straordinaria impresa di portare il Monza, per la prima volta nella sua storia, in Serie A.

Ha affermato Galliani: “Sono onorato, complimenti a Dubai Sport Council per tutto lo sforzo che fa per promuovere il calcio nel mondo, è fantastico quello che viene fatto, attraverso tutte le componenti del calcio. Un po’ come abbiamo cercato di fare noi con il Milan guidati dal presidente Berlusconi in 31 anni vincendo 29 trofei, cercando sempre di promuovere il calcio attraverso il bel gioco. Ora siamo riusciti a portare per la prima volta il Monza in Serie A. Il club della mia città che in 110 anni di storia non era mai riuscito a raggiungere questo traguardo. Per noi è motivo di grande soddisfazione”.