Richiesta diretta di Mourinho: si chiude il triangolo con Juve e Inter

Mourinho ha assoluto bisogno di un calciatore in quella zona di campo. Scatta il triangolo con Juve e Inter

La Roma ha bisogno di una svolta o semplicemente di maggiore continuità tecnica. In ogni caso, le ultime prestazioni prima della pausa Mondiale – soprattutto quella nel derby contro la Lazio – hanno lasciato l’amaro in bocca a tifosi, addetti ai lavori e anche agli stessi giallorossi.

Da gennaio si attende un cambio di marcia importante sotto il profilo del gioco e quello dei risultati, anche perché la classifica rende possibile qualsiasi rimonta e in Europa League il turno è stato superato. Nella Roma del prossimo futuro, però, difficilmente ci sarà Rick Karsdorp. Il caso scoppiato contro il Sassuolo è ormai sotto gli occhi di tutti con Mourinho che ha detto chiaramente che dovrà cercarsi un’altra squadra. Su di lui è vigile la Juve che cerca spinta sulle fasce e potrebbe pensare al colpo low cost. Attenzione, però, anche alla Roma che sta pensando a un colpo di proporzioni ancora maggiori e che potrebbe rinforzare notevolmente la rosa a disposizione di José Mourinho.

Mourinho vuole Carvajal: ne approfittano Juve e Inter

Secondo quanto riporta ‘El Nacional’, infatti, il tecnico portoghese ha una richiesta ben precisa: Dani Carvajal. Il terzino spagnolo non sta fornendo l’altissimo livello di prestazioni in carriera e nel prossimo futuro il Real Madrid potrebbe decidere di puntare su altri nomi, in modo da rinforzare la rosa in maniera sempre più importante. Lo spagnolo, secondo il portale catalano, interessa non poco a Mourinho che l’avrebbe già chiesto come rinforzo ideale per la fascia destra. Se Karsdorp è già in orbita Juve, l’uscita dell’olandese si accelererebbe ulteriormente e, allo stesso tempo, Juan Cuadrado sarebbe libero di trovare un nuovo club. Occhio all’Inter che potrebbe puntare proprio sul colombiano per aggiungere dribbling e qualità nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Il triangolo forse non era desiderato, ma potrebbe presto chiudersi.