Esplode la bomba Dybala: 'scambio' in Liga

Rumors dalla Spagna sul futuro di Paulo Dybala: spunta lo ‘scambio’ in Liga per l’attaccante argentino. Come stanno le cose

Il suo ritorno in campo contro il Torino ha confermato la Dybala-dipendenza della Roma di Josè Mourinho. L’argentino ha riacceso la luce all’Olimpico trascinando i giallorossi al pareggio in extremis.

Un’assenza pesantissima, quella dell’ex numero 10 della Juve, sottolineata nel post partita anche da Mourinho: “Quando un giocatore come Paulo non gioca, è molto difficile per noi. Quante punti avremmo in più se avessimo avuto Dybala nelle ultime 6 partite? In 2 gare ci è anche mancato Pellegrini, ci sono giocatori che in questo momento sono ad un livello bassissimo e abbiamo bisogno di tutti”. Più volte nel corso degli ultimi mesi il tecnico portoghese ha esaltato l’attaccante argentino: “Per me Dybala è uno dei migliori giocatori del mondo. Dybala ha preso questa responsabilità di essere un giocatore importante per la Roma. Ha la tranquillità dei grandi giocatori e penso che con i 60mila dello stadio, sarà al top”. Come noto, nel contratto firmato dal giocatore a parametro zero è stata inserita una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, utile all’argentino per liberarsi soprattutto nel caso in cui la Roma non riuscisse a tornare in Champions League. Una cifra relativamente bassa che spaventa l’ambiente giallorosso, anche alla luce delle recenti indiscrezioni provenienti dalla Spagna.

Calciomercato Roma, ‘scambio’ per Dybala: l’indiscrezione dalla Spagna

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, Paulo Dybala sarebbe pronto ad offrirsi al Barcellona di Xavi, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions con i giallorossi. L’ex Juve, riferisce il portale spagnolo, diventerebbe il sostituto in rosa di Memphis Depay. L’olandese, in uscita dal Barça, potrebbe invece fare il percorso inverso, completando uno ‘scambio’ tra i due club tramite due operazioni distinte. Il centravanti ex Manchester United, come noto, è da tempo accostato anche a Juventus ed Inter. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti e conferme soprattutto sul fronte Depay. Per il momento, infatti, è troppo prematuro parlare di addio per Dybala in casa giallorossa.