CM.IT | Jashari in Serie A: la big fa sul serio

Il talentuoso centrocampista del Lucerna è stato convocato dal CT della Svizzera Yakin per il Mondiale in Qatar

Potrebbe essere in Serie A il futuro di Ardon Jashari, promettente centrocampista svizzero del Lucerna. Il classe 2002 è stato convocato dal CT Yakin per il Mondiale in Qatar, dopo l’esordio in Nazionale avvenuto lo scorso settembre in Nations League contro la Repubblica Ceca.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, su Jashari c’è l’interesse concreto del Napoli. Il club azzurro si è già mosso con l’agente e il club elvetico, attualmente sesto in Super League, per cercare di anticipare la folta concorrenza.

Il ventenne nativo di Cham, legato al Lucerna da un contratto fino a giugno 2026 rinnovato appena cinque mesi fa, è ambito da molti club stranieri, inglesi e tedeschi, ed è per questo che la capolista del nostro campionato non intende perdere tempo.