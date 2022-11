Blitz Juventus, colpo Nazionale bloccato per gennaio

La dirigenza della Juventus inizia a muoversi in vista del calciomercato invernale: colpo bloccato a gennaio. L’indiscrezione e tutti i dettagli

L’inedito Mondiale in Qatar ha messo in pausa il campionato, che ripartirà solo a gennaio, permettendo ai club di anticipare le mosse di calciomercato in vista della sessione invernale.

Si parla già delle possibili operazioni di gennaio, e la Juventus si profila ancora una volta come una delle assolute protagoniste. Uno degli ultimi nomi finiti sulla lista dei bianconero è quello di Guglielmo Vicario, fresco di convocazione in Nazionale dopo una prima parte di stagione che lo ha consacrato definitivamente come uno dei migliori portiere del campionato di Serie A. “Le voci non le ascolto, come ho già detto per me adesso l’importante è consolidarmi e fare alla grande con l’Empoli“, ha dichiarato l’estremo difensore sul proprio futuro. “Per cercare di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, poi per quello che sarà il futuro non lo so e in questo momento non mi interessa più di tanto. Mi concentro sul presente e sul lavoro per limare i difetti e migliorare ancora”.

E sul sogno Nazionale: “Varcare i cancelli di Coverciano è l’aspirazione di qualunque bambino che giochi a questo sport, per me indossare la maglia azzurra è sempre stata una speranza e adesso che con fatica e sudore sono arrivato a questo obiettivo voglio tenermelo stretto”. La dirigenza della Juventus prepara il blitz per gennaio.

Calciomercato Juventus, Vicario bloccato a gennaio: operazione ‘alla Gatti’

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è proprio Vicario il primo nome nella lista della Juve per la porta del futuro, con Szczesny in scadenza a giugno 2024. L’obiettivo del club bianconero è quello ripetere un’operazione in “stile Gatti” conclusa lo scorso anno col Frosinone: bloccare cioè il portiere già a gennaio per battere la concorrenza, su tutte di Tottenham e Roma, evitando possibili aste nella prossima estate. Il portiere rimarrebbe in Toscana in prestito fino al termine della stagione.