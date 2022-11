Accetta la cessione, c’è la Juventus a gennaio

La Juventus è tra i club interessati: a gennaio può esserci l’addio e i bianconeri ne possono approfittare

Appuntamento a gennaio. La Juventus ha voglia di tornare subito in campo e, visti i sei successi consecutivi, Allegri e calciatori avrebbe sicuramente preferito continuare la loro rincorsa invece che fermarsi per due mesi causa Mondiale.

Il calendario però offre lo stop dei campionati ed allora bisogna pianificare bene tutto per farsi trovare pronti per la ripartenza. Allegri dovrà essere bravo a programmare una nuova preparazione fisica, dando la possibilità ai reduci dagli infortuni (Pogba e Chiesa su tutti) di ritrovare la forma migliorare. Ma brava dovrà essere anche la società a portare in dote nuovi rinforzi nei ruoli chiave. Qualcosa a gennaio andrà fatto e se Karsdorp può essere il nome che dà vita ad un intreccio con la Roma, anche in altri ruoli potrebbe succedere qualcosa.

La società è pronta ad approfittare di eventuali occasioni e una ghiotta potrebbe arrivare da Madrid, sponda Real. Qui Carlo Ancelotti ha utilizzato poco un calciatore che fino ad un paio di anni fa era ambito praticamente da tutte le big: Eden Hazard.

Calciomercato Juventus, conferme sull’interesse per Hazard

Il belga non rientra nei piani del Real Madrid e, a malincuore, ha ammesso di essere pronto ad andare via, qualora dalla società arrivasse questa indicazione. I Mondiali potrebbero essere l’occasione giusta per dimostrare di essere ancora in grado di fare la differenza, anche se di squadre interessate non ne mancano.

Stando a quanto riferisce ‘fichajes.net’, il nome di Hazard è sul taccuino in particolare di tre club, di cui due della Premiere League. Si tratta di Aston Villa e del ricco Newcastle, sorprendentemente al terzo posto in classifica. La terza squadra, invece, è proprio la Juventus che già in passato è stata accostata ad Hazard. Gennaio potrebbe essere il mese giusto per provarci davvero anche se il Real dovrebbe acconsentire ad un trasferimento in prestito. Suggestione che arriva dalla Spagna dunque con la Juve che potrebbe farsi avanti per Hazard, nome che ricorre spesso in orbita bianconera. Che questa sia la volta buona? Non semplice ma nel calciomercato mai dire mai.