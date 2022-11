Marotta scuote l’Inter: addio più vicino e passaggio al nemico

Le manovre dell’Inter sui rinnovi di contratto della rosa di Simone Inzaghi. C’è un caso spinoso da affrontare per Marotta e Ausilio

L’Inter e Milan Skrinair sono sempre più vicini al rinnovo di contratto. Le parti si sono ulteriormente avvicinate negli ultimi giorni e tutto lascia presagire per la fumata bianca entro la fine dell’anno.

Per il difensore slovacco, che con le esclusioni di Handanovic ha indossato la fascia da capitano nelle ultime settimane, è pronto un ingaggio vicino ai 7 milioni di euro per i prossimi quattro anni. C’è da limare ancora qualcosa sull’accordo definitivo, ma ormai il più sembra fatto per la firma dell’ex Sampdoria. Skriniar nell’ultimo mercato estivo fu corteggiato a lungo dal Paris Saint-Germain e l’addio del giocatore alla squadra meneghina sembrava uno scenario più che plausibile. Il sodalizio campione di Francia, però, non ha accontentato le richieste di Zhang e della dirigenza di Viale della Liberazione, che valutavano il difensore non meno di 70 milioni di euro.

L’Inter blinda Skriniar e le parole di Beppe Marotta lo certificano: “C’è grande rispetto nei confronti di Milan, è un professionista di grande valore. La trattativa è avviata da tempo, sono ottimista sul rinnovo“, le parole dell’Ad nerazzurro sul futuro dello slovacco classe ’95. Dopo Skriniar il prossimo a prolungare potrebbe essere Dzeko, in grande spolvero in questa prima parte di stagione e che non ha fatto rimpiangere l’assenza dell’infortunato Lukaku. Al contrario, invece, chi rischia il taglio è Stefan de Vrij: “Ci sono altri calciatori in scadenza che meriterebbero la conferma, ma le logiche aziendali non ce lo consentono“, ha chiosato sempre Marotta aprendo all’addio dell’olandese e non solo.

Calciomercato Inter, Marotta traccia la strada: de Vrij lontano dal rinnovo

L’ex Lazio non si sta confermando ai livelli delle passate stagioni e il suo rendimento è nettamente calato. Un periodo di involuzione, probabilmente fisiologico e dato dall’età, che sta facendo riflettere la dirigenza di Viale della Liberazione e Simone Inzaghi. Il centrale olandese non è più intoccabile nello scacchiere dell’allenatore piacentino e lo dimostrano le diverse esclusioni tra campionato e Champions in favore di Acerbi. Prossimamente Marotta e Ausilio incroceranno l’agente Pastorello – che si appresta a rilevare la procura del difensore – per valutare la situazione. Ad oggi però, considerando anche le cifre in ballo (guadagna circa 7 milioni di euro lordi all’anno), un rinnovo di de Vrij appare complicato. I tifosi temono che possa restare in Italia per vestire la maglia di una delle storiche rivali: Juventus o, più difficilmente, Milan. Ancora meno probabile il prolungamento di Gagliardini, anche lui in scadenza e utilizzato col contagocce da Inzaghi. Il centrocampista italiano potrebbe partire già a gennaio, con Cremonese e Monza che hanno sondato il terreno per il suo cartellino.