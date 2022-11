Ansia Serie A, ricaduta prima del Mondiale: Scaloni lo manda a casa

Un vero incubo quello dell’Argentina con gli infortuni: l’attaccante non ce la fa e Scaloni deve escluderlo dai convocato per il Mondiale

La preparazione per il Mondiale in Qatar dell’Argentina si trasforma in un vero e proprio incubo. Lionel Scaloni già per diramare la lista dei convocati ha dovuto attendere e ragionare molto, visti i tanti argentini che si sono infortunati in questo inizio di stagione. Tra questi c’erano soprattutto Angel Di Maria e Paulo Dybala, che però hanno recuperato.

Ieri, nell’amichevole contro gli Emirati Arabi anche Joaquin Correa si è fermato per un fastidio al ginocchio, ma la notizia peggiore arriva da Nicolas Gonzalez. Infatti, secondo quanto riportato da ‘TycSport’, l’attaccante della Fiorentina ha subito un infortunio muscolare che porta Scaloni a doverlo escludere dai convocati per il Mondiale. Al suo posto chiamato Angel Correa dell’Atletico Madrid.