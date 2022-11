Ronaldo-United, atto secondo: cita anche la Juventus

Ronaldo-United, atto secondo dell’intervista che sta facendo tanto rumore: l’ex bianconero nomina anche la Juventus

Sta facendo parecchio rumore l’ultima intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo prima della partenza per il Mondiale in Qatar. E non è ancora finita.

Questa sera, infatti, sono state pubblicate nuove dichiarazioni del portoghese nella lunga chiacchierata con Piers Morgan a ‘TalkTV’. CR7 cita anche la Juventus: “Il tempo per lo United si è fermato. Quando sono tornato pensavo che tutto fosse cambiato dopo tredici anni tra Real Madrid e Juventus. Ma sono rimasto stupito in maniera negativa: tutto è rimasto uguale. Mi ha stupito anche l’instabilità. Nello United non ho visto progressi. Il Real Madrid e la Juventus si sono adeguati al resto del mondo per tecnologia, allenamento e alimentazione. Il Manchester United dovrebbe essere tra i top ma ancora oggi è indietro”.

Ronaldo, il Manchester United e la Juventus: nuove dichiarazioni anche su Allegri

Una nuova frecciata al Manchester United, e anche a Erik ten Hag. Oltre alla Juve, Ronaldo cita anche Massimiliano Allegri, suo allenatore in bianconero: “Sono sempre stato allenato dai migliori al mondo: Zidane e Ancelotti, Mourinho, Fernando Santos, Allegri… Quindi ho un po’ di esperienza perché imparo da loro”. La telenovela continua.