“È una grande occasione a zero”: sfida aperta tra Juve e Inter

Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia per la grande occasione a parametro zero, il consiglio è totale: “È proprio forte”

Beppe Marotta ha lasciato una grande eredità a Torino, la sensibilità sui parametri zero: colpi che negli anni sono diventati un marchio di fabbrica di Juventus ed Inter. Anche nella prossima estate i due club potrebbero essere protagonisti di un grande affare.

Si tratta di Marcus Thuram, figlio di Lilian e attaccante classe ’97. Il giocatore del Borussia Monchengladbach due estati fa è stato ad un passo dal club meneghino, che lo aveva individuato come il sostituto ideale di Romelu Lukaku: l’infortunio subito nelle ultime giornate di Bundesliga, però, ha compromesso l’affare. Al termine della stagione il figlio d’arte rischia di andare in scadenza di contratto con il club tedesco e potrebbe diventare una delle principali occasioni a parametro zero. A consigliarlo nuovamente ad Inter e Juve è stato Oscar Damiani, storico agente del padre di Marcus Thuram.

Damiani consiglia Juve e Inter: “Marcus Thuram è proprio forte”

Intervistato da ‘Tuttosport’, Oscar Damiani ha parlato di Marcus Thuram, consigliandolo con forza e convinzione a Juventus e Inter. Lo storico agente ha curato gli interessi del padre dell’attaccante del Gladbach, che ha scritto pagine importanti di storia del calcio italiano. “Marcus è proprio forte. È un esterno d’attacco che fa gol, dal fisico possente ed è un calciatore che può stare davvero in qualsiasi squadra”. La sua situazione contrattuale, come detto, lo rende ancora più appetibile per le italiane. “Se diventasse free agent la prossima estate sarebbe un grande affare per tutti. Per poterselo assicurare si dovrebbe parare un lauto ingaggio, ma potrebbe essere una grande occasione per i top club”.

Oltre a Marcus, anche il figlio minore di Lilian sta facendo grandi cose con il Nizza ed ha catturato l’attenzione di grandi club. Damiani, infatti, ha parlato anche di Khephren Thuram: “Pure lui è forte, parliamo di una mezzala a tutto campo, un giovane di prospettiva importante”. Riguardo al futuro, però, il consiglio dello storico agente non è quello di arrivare subito in Italia: “Farebbe bene a restare a Nizza fino al termine della stagione, dove può maturare ulteriormente”.