Torino-Madrid, l’asse si infiamma: ‘scambio’ per il ritorno del dieci

Simeone è pronto allo scippo torinese ma così dà il via libera per lo sbarco in Italia dell’argentino

L’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone continua a guardare con interesse alla Serie A. I Colchoneros nel corso delle ultime sessioni di calciomercato hanno spesso acquistato dal nostro campionato.

Il club capitolino l’estate scorsa ha battuto la concorrenza di Inter e soprattutto Juventus, mettendo le mani su Molina. Lo stesso era accaduto l’anno prima con Rodrigo De Paul. Per il trequartista argentino la concorrenza era addirittura superiore: oltre a nerazzurri e bianconeri, sulle tracce del dieci del club friulano c’erano anche Napoli e Milan.

L’Atletico Madrid è così pronto a tornare all’assalto di un altro prodotto del nostro campionato. I Colchoneros – secondo quanto riportato da MundoDeportivo – sono pronti a strappare al Torino, Samuele Ricci. Il giovane calciatore, un po’ a sorpresa, lo scorso gennaio fu acquistato dai granata, nonostante l’interesse dei grandi club.

Tutti avevano messo gli occhi su Ricci; oggi grazie al lavoro di Juric, il calciatore è diventato un punto fermo del Torino, attirando le attenzioni di Roberto Mancini, che lo ha convocato in Nazionale, e come detto dell’Atletico Madrid.

Difficile fare una valutazione del giovane calciatore, che lo scorso agosto ha compiuto 21 anni; il club di Urbano Cairo, di certo, però, non lo cederà per meno di 15/20 milioni di euro. L’affondo per Ricci spinge a supporre che l’Atletico Madrid stia pensando di cambiare volto al proprio centrocampo.

Calciomercato Juventus, via libera dell’Atletico per De Paul

L’indiziato numero uno a fare le valigie è certamente Rodrigo De Paul. Il calciatore argentino da quando è sbarcato a Madrid non è riuscito a confermare gli standard di Udine che lo avevano reso grande e che gli hanno permesso di conquistare la Nazionale argentina. L’ex bianconero gioca in una posizione più arretrata e il suo rendimento è calato.

In Spagna insistono sul fatto che ci sia voglia di cambiare aria e un ritorno in Italia potrebbe essere la giusta soluzione per rilanciarsi. Ecco perché Milan, Inter e soprattutto Juventus hanno drizzato nuovamente le antenne, fiutando il grande affare. L’acquisto di Ricci, da parte dell’Atletico Madrid, evidentemente potrebbe favorire la partenza di De Paul.