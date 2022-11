Ritorno in Serie A: Icardi manda un messaggio all’Inter

Mauro Icardi, ritrovato al Galatasaray, manda un segnale all’Inter: il messaggio dell’argentino

Mauro Icardi ha ritrovato un ruolo da protagonista e i gol con la nuova maglia del Galatasaray. In Turchia, l’ex Inter e PSG ha già collezionato 4 gol e 3 assist in 6 presenze, medie che potrebbero presto riaccendere i rumors sul suo futuro.

Nel frattempo, tiene sempre banco anche la situazione con Wanda Nara. Si moltiplicano le voci su una possibile riconciliazioni tra i due, anche se nelle ultime ore l’argentina ha spiegato così la separazione: “La verità è che io ho avuto cinque figli, li ho allattati tutti, li ho cresciuti e mi sono dedicata a loro per 10 anni. Ultimamente avevo espresso a Mauro il desiderio di tornare a lavorare, e a lui non faceva piacere. In Argentina mi continuano a proporre programmi da condurre e a me la televisione piace molto. Questo non significa trascurare i bambini: Mauro si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui, no? Invece a lui non piace l’idea che io sottragga attenzioni alla famiglia. Mentre per me l’indipendenza è fondamentale: è la via per la libertà”.

“Lui ogni due per tre prova a riconquistarmi – ha proseguito Wanda Nara – l’altro giorno è venuto a prendermi in aeroporto con la macchina piena di fiori, poi mi ha portato fuori a cena e mi ha detto: “Non mi arrendo”. Benissimo, ma io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo. D’altra parte Mauro vive nel mondo del calcio, dove le mogli raramente lavorano e le donne in carriera sono discriminate”. Attraverso i propri canali social, intanto, il bomber lancia segnali all’Inter.

Calciomercato Inter, il messaggio social di Icardi

Il più grande club in cui ha giocato? Icardi non ha dubbi e risponde Inter ad un tifoso su Instagram. Un chiaro segnale e un possibile messaggio nei confronti del club nerazzurro, che a giugno potrebbe non confermare Lukaku dal Chelsea e perdere a zero anche Edin Dzeko. Al momento, in ogni caso, non c’è assolutamente nulla di concreto. Icardi si sta rilanciando e resta alla finestra.