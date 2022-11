Ritorno di Ronaldo in Serie A: hanno scelto il nuovo club

Cristiano Ronaldo in rotta con il Manchester United, addio a gennaio sempre più probabile: ecco dove può giocare in Serie A a gennaio

Campionati e coppe europee fermi, ma i motivi di interesse calcistici, con il Mondiale in Qatar alle porte, non mancheranno di certo nelle prossime settimane. Sullo sfondo della rassegna iridata inizieranno a muoversi anche le grandi manovre di calciomercato per le grandi squadre, con notevoli incognite che riguardano, ad oggi, soprattutto il futuro di Cristiano Ronaldo.

Sul portoghese, i fatti sono noti: l’intervista rilasciata al ‘Sun’, in cui ha fortemente criticato il Manchester United e il tecnico Ten Hag, per l’atteggiamento avuto nei suoi confronti, è stata stigmatizzata dal club che ha annunciato provvedimenti per l’attaccante. Molto probabilmente si giungerà intanto a una forte multa, in prospettiva non ci sono certezze ma è evidente che l’atmosfera sa di rottura definitiva. Dopo un anno e mezzo, potrebbe dunque già concludersi la seconda avventura con la maglia dei ‘Red Devils’ per CR7, che nel frattempo, con il Portogallo, proverà a fare del suo meglio nel suo ultimo Mondiale, per poi guardarsi intorno e trovare una nuova squadra. Nella ridda di supposizioni relative a dove Ronaldo potrebbe rilanciarsi a partire da gennaio, spuntano anche suggestioni relative ad un ritorno in Serie A. Da prendere, per il momento, cum grano salis, ma già in estate era stata una possibilità ventilata e che poteva diventare piuttosto concreta, ricordando l’operazione che poteva portare Cristiano Ronaldo al Napoli e che Calciomercato.it vi aveva raccontato.

Cristiano Ronaldo, ritorno in Italia a gennaio: ecco chi ne ha più bisogno

Nel suo consueto sondaggio giornaliero su Twitter, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti a quale squadra servirebbe di più il colpo Cristiano Ronaldo a gennaio. Sondaggio vinto, con il 37,3% delle preferenze, dal Milan, per il quale dunque CR7 potrebbe essere l’arma in più per la rimonta scudetto. Non sono in molti a credere, invece, che sarebbe utile al Napoli capolista per mantenere il primato davanti alle inseguitrici (26,9%). Ancora meno le preferenze raccolte dalle ipotesi Inter e Juventus, appena il 17,9% a testa.