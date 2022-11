Sfida lanciata a Juve e Roma, il Milan prova il sorpasso per il colpo a zero

Il Milan lancia la sfida ad altre big e prova il sorpasso su Juventus e Roma per il colpo a costo zero

Con un Mondiale da giocare e un 2022 già sostanzialmente concluso per quanto riguarda gli impegni sul campo, le società possono dedicarsi con largo anticipo al calciomercato. I giocatori del Mondiale saranno certamente osservati speciali, ma i club studiano con attenzione esuberi e occasioni su vari fronti.

E in casa Milan il fronte francese è sempre tenuto sotto strettissima osservazione. Dalla Ligue 1 sono arrivati tanti giocatori in questi ultimi anni e non è escluso che la colonia francofona possa aumentare. Proprio da oltralpe riferiscono come nel mirino del club rossonero sia finito Houssem Aouar.

Milan su Aouar, rossoneri in pole rispetto a Roma, Napoli e Juve

Aouar, classe 1998, centrocampista in forza al Lione, ha il contratto in scadenza a fine stagione. Il suo rapporto con la società francese sembrava ormai compromesso quest’estate. Il giocatore è stato infatti vicinissimo a dire addio al Lione in estate, cercato in particolare da Roma e Nottingham Forest, ma la cessione non si è concretizzata. Dopo un rapporto tormentato con il vecchio tecnico Peter Bosz, Aouar è stato rilanciato dal nuovo allenatore Laurent Blanc. Nelle ultime gare il centrocampista è sempre stato titolare, ma al momento sembra difficile che possa rinnovare il proprio contratto.

Soprattutto perché tante sono le squadre sulle sue tracce e non è scontato che Aouar possa decidere di accettare la corte di un’altra squadra. La Roma continua ad osservare la situazione con estrema attenzione, ma anche la Juventus, accostata in passato al giocatore, resta decisamente vigile. Il ragazzo infatti ha tutte le caratteristiche che farebbero comodo a tanti club italiani: qualità, età ancora giovane, esperienza internazionale. L’emittente francese ‘Foot Mercato’ sottolinea come anche Napoli, Siviglia, Real Sociedad e Real Betis siano sulle tracce del ragazzo di origini algerine, ma dall’ombra starebbe emergendo con forza la sagoma del Milan. Maldini e la dirigenza stimano il giocatore e avrebbero superato la concorrenza delle rivali, posizionandosi in pole position. I rossoneri sono a caccia di innesti nuovi e di qualità anche in mediana e Aouar, proprio per caratteristiche tecniche, anagrafiche e contrattuali sarebbe un fit perfetto per il centrocampo di Pioli. Il ragazzo, rappresentato tra l’altro dalla stessa agenzia di Dest e Kalulu (che ha ottimi rapporti con Maldini) sogna un club con grandi ambizioni e il Milan, che si sta consolidando ai vertici del campionato e che ha conquistato anche gli ottavi di Champions, potrebbe avere le giuste credenziali per convincerlo.