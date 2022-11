Ci siamo, fumata bianca per Skriniar: firma per 52 milioni

Si entra nella fase calda del futuro di Milan Skriniar, in scadenza la prossima estate con l’Inter. Le cifre in ballo per la firma del difensore slovacco

L’Inter chiude con una vittoria pesantissima il suo 2022, prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar.

Il blitz di Bergamo contro l’Atalanta è stato vitale per tenere ancora accese le fiammelle di seconda stella per la squadra di Inzaghi, che si è rilanciata con due successi consecutivi in campionato dopo la batosta dell’Allianz Stadium contro la rivale Juventus. Il tecnico piacentino respira e al ritorno in campo a gennaio ci sarà lo scontro al vertice con la capolista Napoli, da vincere ad ogni costo per riaprire il campionato. La dirigenza intanto lavora sul mercato, più con vista della prossima estate che per la finestra di gennaio.

Nelle prossime settimane, approfittando della lunga pausa, Marotta e Ausilio si concentreranno prettamente sui rinnovi di contratto, al netto di un’eventuale uscita di Gosens sulla corsia mancina. Il tedesco ex Atalanta sta giocando poco, con Dimarco titolarissimo ormai nel ruolo nelle gerarchie di Inzaghi. Marotta sta valutando diverse soluzioni per supplire eventualmente alla cessione di Gosens: da Vazquez a Grimaldo, passando per Bensebaini e Carlos Augusto, quest’ultimo rivelazione del Monza.

Calciomercato Inter, super rinnovo per Skriniar: Zhang lo blinda

La precedenza però nell’immediato ce l’anno i rinnovi dei big in scadenza, ad iniziare ovviamente da Milan Skriniar. Si respira sempre più ottimismo sulla firma del ‘nuovo’ capitano nerazzurro, tornato ad ottimi livelli nelle ultime uscite. Il Paris Saint-Germain sembra ormai lontano, con la dirigenza di Viale della Liberazione che punta a chiudere prima di Natale l’accordo con l’entourage del difensore ex Sampdoria. C’è ancora da limare qualcosa tra la richiesta e l’offerta del prolungamento, con Marotta e Zhang comunque fiduciosi nel riuscire a strappare il sì dello slovacco.

L’Inter ha promesso a Skriniar un rinnovo alla stregua degli altri big della rosa di Inzaghi, anzi leggermente superiore rispetto ai vari Lautaro Martinez e Brozovic. Il difensore classe ’95 potrebbe infatti guadagnare circa 7 milioni di euro netti all’anno (quasi 13 milioni al lordo) per le prossime quattro stagioni. Un’operazione onerosa da 52 milioni lordi per le casse della famiglia Suning e più del doppio praticamente rispetto ai 3 milioni netti che percepisce attualmente il giocatore in maglia nerazzurra. Lo sprint è lanciato: l’Inter blinda Skriniar, la firma è sempre più vicina.