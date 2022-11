TV PLAY | “Tornerà in Italia”: Inter, l’agente ha una certezza

L’agente Mario Giuffredi è intervenuto a Calciomercato.it, in onda su TvPlay: da Di Lorenzo ad Esposito, le sue dichiarazioni

Intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, Mario Giuffredi ha fatto una panoramica sui suoi assistiti e ha commentato la prima parte del campionato.

NAPOLI E SQUADRE CHE HANNO DELUSO – “Mi aspettavo un Napoli importante, così importante no. La società sa programmare, quando prendono un giocatore difficilmente lo sbagliano. Mi aspettavo un Napoli importante ma non a questi livelli, oggi è una delle squadre più forti d’Europa”.

RIVALE DEL NAPOLI – “I tifosi del Napoli devono essere preoccupati del Napoli stesso, Milan e Inter sono squadre importanti in ripresa, così come la Juventus. Ma il Napoli deve guardare a sé perché se continua così non ce ne sarà per nessuno”.

POLITANO E DI LORENZO – “No di Politano non abbiamo ancora mai parlato, con Di Lorenzo parleremo durante la sosta e speriamo che per la ripresa sia tutto a posto. Giovanni ha chiesto di rimanere a vita a Napoli e il club si è dimostrato disponibile a un rinnovo perché il club ha le stesse idee di sposarsi con il ragazzo a vita. Per Politano e Mario Rui vedremo dopo il mercato”.

TERZINI – “Prendo i giocatori bravi, qualsiasi sia il ruolo, soprattutto che abbiano requisiti dal punto di vista umano e caratteriale. È un caso che siano terzini, noi prendiamo quelli bravi, ne abbiamo anche in altri ruoli, Zaccagni è esterno, Politano è esterno, Casale è difensore…”

BIRAGHI – “Tre anni fa era all’Inter, un livello importante lo ha raggiunto. È arrivato in Nazionale. La Fiorentina è il club che ha creduto di più in lui, lo ha fatto capitano, lo ha messo al centro del progetto. È una piazza importante e credo che restando alla Fiorentina abbia fatto una carriera importante. Poi talvolta ci devono essere anche gli episodi per arrivare in certe piazze. A lui era capitato quando arrivò all’Inter, poi alla Fiorentina è stato reso importante”.

MARIO RUI – “Mario Rui è un giocatore che ha grande carattere, si è fatto scivolare tutto addosso e ha dimostrato di essere un grande giocatore con i fatti. So che percorso abbiamo fatto insieme e so che nessuno è riuscito ad abbatterci. So cosa pensava il popolo napoletano di Mario Rui due anni fa, se oggi la situazione è ribaltata è merito suo. Mondiale? Non ci è rimasto male, a un certo punto è rimasto fuori dalla nazionale, ha provato la rincorsa perché nell’ultimo anno e mezzo ha giocato molto bene, normale che quando c’è la conferma che non ci andrai ci rimani un po’ male, ma ci rimarrebbe più male se non vincesse lo Scudetto. C’è tanto di Spalletti in questa rinascita, c’è un odio e amore per me con Spalletti, persona generosa, talvolta non concordo con le sue scelte, ma con Mario Rui ha fatto un gran lavoro, lo ha chiamato lui maestro o professore, c’è tanto di suo nelle sue prestazioni”.

Calciomercato Inter, Giuffredi: “Esposito tornerà in Italia”

ZACCAGNI – “Zaccagni sta bene alla Lazio. Speriamo di proseguire per più tempo possibile la carriera lì”.

FUTURO DI MALEH – “Youssef ha un grande potenziale, deve trovare un ambiente e un tecnico che gli diano fiducia, perché ha un potenziale che nemmeno lui immagina”.

SEBASTIANO ESPOSITO – “Io ho sempre preso giocatori quando le cose non gli andavano bene, quando la gente non ci credeva. Sebastiano Esposito è uno di quelli in questo momento. Ma con il tempo Sebastiano farà ricredere tutti, tanti si dimenticano che è un 2002. Tornerà in Italia e arriverà a grandi livelli, nelle prossime settimane inizieremo a capire dove poterlo trasferire”.