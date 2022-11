TV PLAY | La fiducia di Amelia sulla Roma: “Può dar fastidio”

Marco Amelia è intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play per parlare della Roma e non solo: le sue dichiarazioni

Roma e non solo. Marco Amelia è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play durante la Partita della Pace in corso alla stadio Olimpico di Roma.

L’ex portiere, in carriera ha difeso tra gli altri i pali dei giallorossi ma anche del Milan, ha voluto commentare il momento attuale della formazione di Mourinho. I capitolini sono reduci dal pareggio contro il Torino, riagguantato nel finale dopo l’errore dal dischetto di Belotti. Ma a tenere banco sono soprattutto le dichiarazioni del tecnico portoghese. Dopo l’accusa a Karsdorp, ormai fuori squadra e destinato all’addio, sono arrivate parole non tenere nei confronti di Abraham, bomber inglese che non vive certo un periodo fortunato.

Tornando ad Amelia, l’ex calciatore ha parlato così della Roma: “Abraham lo conosco bene, era con me al Chelsea. Magari non riuscendo a trovare continuità di gol, vuole fare di più ma non deve cercare di fare di più ma ciò che sa fare bene. Domenica ha giocato un po’ deluso dalla mancata convocazione in Nazionale. Mourinho ha detto parole importanti, ma lo conosce bene. Obiettivo? La Roma deve fare il massimo possibile, sperando che riesca a mantenere la rosa più possibile in allenamento. Tutti gli infortuni hanno creato delle difficoltà, abbiamo visto però dei giovani bravi, la Roma può dar fastidio a chi sta davanti. La Champions è un obiettivo per tutte, credo che da gennaio i giallorossi possano dare problemi alle altre”.

Amelia a TV Play sulla Roma

Marco Amelia quindi crede ancora nelle possibilità di risalita della formazione giallorosso che attualmente occupa il settimo posto in classifica. Il distacco dal quarto posto, occupato dalla Lazio, è distante 3 punti, mentre il vertice è lontano 14 lunghezze.

Ripartirà così il campionato della Roma con Amelia che guarda con ottimismo alla seconda parte di stagione: “I giallorossi possono dare fastidio alle altre”.