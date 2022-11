Fuori rosa a titolo definitivo, UFFICIALE: “Addio immediato”

E’ arrivata la decisione ufficiale sul futuro di Radja Nainggolan. Il comunicato dell’Anversa sull’ex centrocampista di Inter, Roma e Cagliari

Tempi duri in Belgio per Radja Nainggolan. E’ terminata infatti dopo una stagione e mezzo l’avventura all’Anversa dell’ex centrocampista dell’Inter.

A comunicarlo nelle scorse ore la stessa società della massima divisione del campionato belga, con Nainggolan che nelle ultime settimane era stato messo fuori rosa perché sorpreso a fumare prima di una partita. Non sono bastate le successive scuse del giocatore classe ’87, che adesso dovrà trovarsi una nuova squadra per ripartire. L’Anversa lo scarica e lo ha fatto attraverso un comunicato ufficiale sui propri canali nella serata di domenica.

“Stasera (ieri per chi legge, ndr) si è svolta una conversazione tra Radja Nainggolan e la dirigenza del club – si legge nella nota – A causa della pausa per i Mondiali, è stato necessario sedersi intorno a un tavolo. È stato deciso di non includere nuovamente Radja in prima squadra. Il club collaborerà per un eventuale trasferimento. L’Anversa non comunicherà ulteriormente su questo argomento ed è concentrato solo sulla preparazione del girone di ritorno”.

Mededeling Radja Nainggolan. 👇https://t.co/huIFGrx5Mo — Royal Antwerp FC (@official_rafc) November 13, 2022

Nainggolan adesso dovrà trovarsi una nuova squadra, malgrado un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. L’ex Inter e Roma era tornato in patria nell’estate 2021, concluso il contratto con l’Inter dopo il nuovo prestito con la maglia del Cagliari. Il 35enne centrocampista aveva firmato un biennale con l’Anversa, avventura però che terminerà in anticipo visti gli ultimi fatti e la decisione ufficiale del club belga di concludere il rapporto con Nainggolan.