Clamoroso Nainggolan, UFFICIALE: sospeso dal club

Radja Nainggolan sospeso dall’Anversa per il suo comportamento: il comunicato ufficiale del club e il messaggio del belga

Radja Nainggolan ancora al centro delle polemiche. Il centrocampista belga è stato sospeso a tempo indeterminato dall’Anversa. Il club ha diramato un comunicato ufficiale in cui spiega la decisione, pur non entrando nei dettagli di ciò che l’ha causata.

Nella nota si precisa che la società “oggi ha avuto una conversazione con Radja Nainggolan sul suo funzionamento generale e su come determinati comportamenti si riflettono sul club e sul gruppo di giocatori. Il club ha deciso di sospendere a tempo indeterminato Radja dalla squadra A. Sono stati presi accordi chiari anche su ciò che il nostro club fa e non si aspetta dal suo giocatore. Né il giocatore né il club commenteranno ulteriormente l’accaduto”.

La sospensione arriva dopo che l’ex Roma e Inter era stato immortalato a fumare in panchina durante la sfida tra l’Anversa e lo Standard Liegi. Un comportamento che la società belga ha deciso di punire con l’espulsione a tempo indeterminato di Nainggolan dalla squadra.

Anversa, sospeso Nainggolan: le scuse del belga

A seguito del comunicato dell’Anversa sono arrivate anche le scuse via social di Nainggolan. Il calciatore ha voluto comunque sottolineare la sua contrarietà per la decisione presa dal club definendola un po’ troppo pesante.

“Voglio solo dirvi che mi dispiace per quello che ho fatto – le parole del calciatore in una storia Instagram – Ho totalmente sbagliato. Ma in quel momento non ci ho proprio pensato. Il club ha un preso una decisione che posso solo accettare anche se potrei trovarla un po’ eccessiva. In qualche modo cercherò il modo di dare il mio contributo per questa maglia”.