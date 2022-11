HIGLIGHTS | Dybala ‘salva’ la Roma: è solo pari. Successi di Monza e Spezia

I risultati delle gare delle 15: la Roma riacciuffa il Torino, rimonta Spezia a Verona e tris del Monza contro la Salernitana

Si va completando il quadro della quindicesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria dell’Inter sul campo dell’Atalanta, si sono disputate nel pomeriggio altre tre gare. Successi importanti per Monza e Spezia ma a prendersi la scena è il pareggio tra Roma e Torino.

Fa notizia soprattutto il pari giallorosso arrivato in pieno recupero. Escluso Karsdorp dopo il j’accuse al termine del match contro il Sassuolo, i giallorossi portano a casa un punto che poco significa in ottica classifica. Il Torino va in vantaggio con il gol siglato da Linetty con un colpo di testa al 55′. Tra i capitolini da segnalare il ritorno di Dybala che si è reso subito pericoloso con un paio di conclusioni.

La Joya si prende anche un cartellino giallo per le proteste contro il direttore di gara in occasione di un fallo non fischiato a Belotti su una ripartenza giallorossa. Proprio il ‘gallo’, dopo l’espulsione di Mourinho per proteste, fallisce un calcio di rigore prendendo il palo. Ma il pari arriva poco dopo con Matic dopo una traversa ancora di Dybala. Successo casalingo del Monza che non ha alcun problema a regolare la Salernitana: il 3-0 finale porta le firme di Carlos Augusto, Dany Mota e del capitano Pessina (su rigore).

Serie A, 15a giornata: risultati, classifica e highlights

Vittoria fondamentale in chiave salvezza dello Spezia in casa del Verona. La squadra di Bocchetti trova la rete di Verdi nel primo tempo ma nella ripresa arriva la rimonta ligure con la doppietta di Nzola che allontana la squadra di Gotti dalla zona B e affonda il Verona sempre più ultimo. Ora la salvezza per i veneti è lontana ben otto punti e le possibilità di conservare la categoria si affievoliscono ulteriormente. A breve gli highlights dei match.

MONZA-SALERNITANA 3-0: 24′ Carlos Augusto (M), 35′ Mota (M), 76′ Pessina rig. (M)

ROMA-TORINO 1-1: 55′ Linetty (T), 94′ Matic (R)

VERONA-SPEZIA 1-2: 30′ Verdi (V), 53′ e 69′ Nzola (S)

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli 41 punti; Milan*, Lazio* e Inter 30; Juventus* 28; Atalanta e Roma 27; Udinese 24; Torino 21; Fiorentina e Bologna 19; Salernitana ed Empoli 17; Monza e Sassuolo 16; Lecce 15; Spezia 13; Cremonese 7; Sampdoria 6; Verona 5.

*una gara in meno