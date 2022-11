Roma-Torino, paura in campo: colpo sul volto e portiere a terra

Attimi di paura durante Roma-Torino, con il portiere che rimane a terra dopo aver subito un colpo sul volto dall’attaccante

Un primo tempo sicuramente poco divertente quello tra Roma e Torino allo Stadio Olimpico. I giallorossi cercano una vittoria dopo la sconfitta nel derby e il pareggio contro il Sassuolo, mentre il Torino vuole conquistare una vittoria che lo porterebbe vicino alle grandi.

Poche occasioni da gol per il momento, con due squadre che si difendono e tentano la giocata in attacco, pur non riuscendo mai a trovare il guizzo finale nonostante i tanti palloni messi in area.

Verso il finale del primo tempo però in campo si vivono attimi di paura. Infatti in area di rigore della Roma avviene un duro scontro tra il portiere giallorosso Rui Patricio e Chris Smalling, con l’estremo difensore che ha la peggio subendo un colpo al volto. Allarme in campo che fortunatamente rientra.

Roma-Torino, Rui Patricio colpito al volto da Smalling: duro colpo ma il portiere ce la fa

Non si risparmiano i colpi sul terreno di gioco Roma e Torino. Sono diversi gli scontri duri avvenuti, ma uno in particolare lascia il segno, soprattutto sul volto di Rui Patricio. Infatti nel finale di primo tempo, durante un’azione offensiva del Torino il pallone viene messo in area in maniera tagliata e Chris Smalling per salvare la situazione interviene in tuffo.

Il difensore inglese però colpisce il portiere portoghese allo zigomo, che rimane a terra per qualche istante per il duro colpo ricevuto. Poco dopo però Rui Patricio si rialza e sembra poter continuare regolarmente la partita. Dunque allarme rientrato per la Roma che, in una stagione caratterizzata dai tanti infortuni, ha rischiato di perdere anche il portiere titolare. Lo spavento maggiore ovviamente c’è stato per Rui Patricio, che dovrà partire con il Portogallo per il Mondiale e un infortunio in questo momento avrebbe messo sicuramente a rischio la sua partenza per il Qatar. Termina il primo tempo senza alcun problema comunque il portiere giallorosso, che è regolarmente tra i pali della Roma anche nel secondo tempo.