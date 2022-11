Monza-Salernitana, voti e tabellino primo tempo: Mota show, Mazzocchi soffre

Monza-Salernitana: voti e tabellino del primo tempo del match dell’U-Power Stadium valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. L’undici di Palladino al riposo sul doppio vantaggio grazie alle reti di Carlos Augusto e Mota

Il Monza domina nel primo tempo contro la Salernitana e chiude col doppio vantaggio all’intervallo il match di campionato dell’U-Power Stadium.

Mota – preferito a Petagna da Palladino – illumina la scena: assist per il vantaggio dell’arrembante Carlos Augusto e ‘golazo’ del raddoppio per il portoghese che si sblocca dopo tre mesi. Bene anche Rovella e capitan Pessina in mediana, disastroso invece Daniliuc al centro della difesa campana. Non sgasa neanche Mazzocchi, travolto sul binario di competenza dall’irresistibile Carlos Augusto.

MONZA

Di Gregorio 6

Marlon 6

Caldirola 6,5

Izzo 6,5

Ciurria 6,5

Rovella 7

Pessina 6,5

Carlos Augusto 7,5

Colpani 6

Caprari 5,5

Mota 7,5

All. Palladino 7

SALERNITANA

Sepe 5,5

Bronn 5

Daniliuc 4,5

Pirola 5,5

Mazzocchi 5

Maggiore 5,5

Radovanovic 5,5

Coulibaly 5

Bradaric 5,5

Dia 6

Botheim 5

All. Nicola 5

Arbitro: Giua 6

TABELLINO

MONZA-SALERNITANA 2-0

24′ Carlos Augusto; 35′ Mota

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari, Mota. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Birindelli, Carboni, Machin, Barberis, Valoti, Ranocchia, Bondo, D’Alessandro, Gytkjaer, Petagna. Allenatore: Palladino

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Radovanovic, Coulibaly, Bradaric; Dia, Botheim. A disposizione: Fiorillo, Micai, Fazio, Sambia, Bohinen, Capezzi, Vilhena, Candreva, Motoc, Kastanos, Valencia, Piatek, Iervolino, Bonazzoli. Allenatore: Nicola

Arbitro: Giua (sez. Olbia)

VAR: Marini

Ammoniti: Candreva (S, dalla panchina)

Espulsi:

Note: recupero 1′