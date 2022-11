Doppio stop prima del calcio d’inizio: in due out per Milan-Fiorentina

La partita di San Siro, valevole per la quindicesima giornata di Serie A, perde due protagonisti: uno si è fermato durante il riscaldamento

Stefano Pioli perde i pezzi. In casa Milan si registra l’ennesimo stop per un giocatore, che non prenderà parte al match di San Siro contro la Fiorentina.

Si tratta di Matteo Gabbia, che non sarà nemmeno in panchina: come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, il difensore italiano è out per via un’infiammazione sovrarotulea.

Il centrale italiano si va così ad aggiungere a Junior Messias, fermatosi nell’allenamento di venerdì, per via di un lieve affaticamento alla regione adduttoria. La lista degli infortunati in casa Milan è davvero sempre più lunga. Per il match contro la Fiorentina non ci saranno, inoltre, come ormai succede da diverse partite, Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Mike Maignan, Alexis Saelemaekers e Davide Calabria. Stefano Pioli si augura di poterli riabbracciare tutti con il nuovo anno.

Milan-Fiorentina, Italiano perde il suo uomo simbolo

Stop dell’ultimo minuto anche in casa Fiorentina, con Italiano che perde Giacomo Bonaventura durante il riscaldamento. Uno degli ex della sfida, reduce da un ottimo momento, con due gol nelle ultime due partite, non giocherà in quello che per anni è stato il suo stadio. Al suo posto il tecnico siciliano si è affidato a Barak. Il centrocampista ha dato forfait avendo sentito dolore al costato. Il giocatore si è così accomodato in panchina.