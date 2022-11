Infortunio choc: l’annuncio della federazione

L’infortunio avvenuto nel pomeriggio di Serie A ha lasciato tutti sotto choc. Su quanto successo, si è esposta anche la federazione

Bartlomiej Dragowski si è imposto come protagonista assolutamente indesiderato del pomeriggio di Serie A.

Durante il match tra Verona e Spezia, infatti, l’estremo difensore ha subito un infortunio terribile alla caviglia. La dinamica del ko lascia veramente pochi dubbi sulle prospettive per il portiere. L’ex Fiorentina è uscito su Kevin Lasagna, ma il contrasto è stato durissimo e ad avere la peggio è stato assolutamente il calciatore polacco. Le lacrime hanno iniziato a scendere copiose sul viso dell’estremo difensore, la cui caviglia ha subito una distorsione terrificante. La sostituzione con Zoet è stata immediata, al 43esimo minuto, ma le prospettive non sono affatto rassicuranti per Dragowski.

Addio Mondiale, il messaggio della federazione polacca per Dragowski

Lo Spezia si è fatto subito sentire attraverso il suo profilo Twitter, ma anche la Polonia non è affatto rimasta a guardare. Infatti, la federazione ha mostrato il suo affetto verso il portiere attraverso un bel post pubblicato su Twitter.

Bartłomiej, wracaj szybko do zdrowia. Dużo siły! ❤️ pic.twitter.com/2zz3Ro0ITx — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 13, 2022

Come si può leggere, hanno scritto: “Bartłomiej, guarisci presto. Tanta forza!”. Un messaggio che sa di una presa di posizione amarissima e di certezza che il portiere non ce la farà a difendere la sua Polonia al Mondiale. E notizia più brutta per lui non poteva esserci, proprio nell’ultimo appuntamento prime del Qatar.