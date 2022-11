DIRETTA Serie A, Roma-Torino: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e il Torino di Juric in tempo reale

La Roma ospita il Torino in una gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno prima della pausa per i Mondiali. Una sfida molto delicata che sarà diretta dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini.

Reduci dalla sconfitta nel derby contro la Lazio e dal pareggio esterno contro il Sassuolo, i giallorossi di José Mourinho hanno bisogno di tornare a vincere per sorpassare almeno momentaneamente la Juventus impegnata nel posticipo di stasera e restare aggrappati al treno Champions. Mentre i granata di Ivan Juric puntano ad un risultato di prestigio per dare seguito al successo nel turno infrasettimanale contro la Sampdoria per candidarsi ad essere la sorpresa del campionato. L’anno scorso, su questo stesso campo, i capitolini ebbero la meglio con il risultato di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Abraham. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Torino

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Zima; Vojvoda, Linetty, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli* 41 punti; Milan, Lazio e Inter* 30; Juventus 28; Atalanta* 27; Roma 26; Udinese* 24; Torino 20; Fiorentina e Bologna* 19; Salernitana ed Empoli* 17; Sassuolo 16; Lecce* 15; Monza 13; Spezia 10; Cremonese* 7; Sampdoria* 6; Verona 5.

*una gara in più