DIRETTA Serie A: Atalanta-Inter | Le formazioni ufficiali – LIVE

Anticipo delle 12.30 della quindicesima giornata di Serie A, Atalanta-Inter verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

In un turno ricco di big match e scontri diretti, spetterà ad Atalanta-Inter il compito di aprire le danze. In programma alle 12.30, la sfida tra le due squadre nerazzurre mette in palio punti importanti nella corsa Champions. Appaiati in classifica a quota 27 punti, Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi vanno a caccia di una vittoria fondamentale per vivere la sosta del campionato in maniera tranquilla. Reduci da due sconfitte consecutive, gli orobici hanno già perso due scontri diretti in casa contro Napoli e Lazio e vogliono sottrarsi al vecchio adagio del “non c’è due senza tre”.

La squadra allenata da Simone Inzaghi, dal canto suo, sin qui non è riuscita a vincere nemmeno un big match in Serie A. Dopo la sconfitta in casa della Juve, la franchigia milanese non può permettersi di fare ancora una volta cilecca. D’altronde per entrambe le squadre, in palio c’è il momentaneo secondo posto in classifica insieme a Lazio e Milan, impegnate rispettivamente contro Juventus e Fiorentina.

Guardando ai precedenti più recenti, le ultime cinque sfide andate in scena a Bergamo sono all’insegna dell’equilibrio, con una vittoria a testa e tre pareggi. Molto interessante è anche lo score degli scontri diretti tra i due allenatori: 14 partite, 5 vittorie per Gasp, 5 pareggi e 4 vittorie per Inzaghi. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sul lunch match della quindicesima giornata di Serie A.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata. All. Gasperini

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: