Piano anti-Napoli del Milan: due uscite e un grande acquisto a gennaio

Il Milan studia una strategia per rimontare il Napoli dopo il Mondiale: due giocatori ai saluti, spazio al grande colpo

I rossoneri oggi affronteranno la Fiorentina a ‘San Siro’, cercando di non perdere terreno nei confronti del super Napoli. Intanto, la dirigenza del Milan avrebbe un piano d’azione anche sul mercato per la rimonta nella seconda parte di stagione.

“Dopo il Mondiale sarà un altro campionato”, questa frase la sentiamo praticamente ogni giorno dall’inizio della stagione. Una teoria piuttosto consolidata e utilizzata per calmierare i sogni di gloria dei partenopei, ma che in realtà non vieterebbe al Napoli di allungare anche nella seconda parte di stagione. Lo sanno bene Maldini e Massara, che avrebbero in mente una strategia per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in vista del rush finale: tutto per affrontare al meglio campionato e Champions League. Il grande obiettivo della dirigenza rossonera è quello di completare il reparto offensivo con un super colpo.

Calciomercato Milan, Adli e Ballo-Touré ai saluti | Tutto su Ziyech

Il Milan non ha ancora perso le speranze di ripetere lo scudetto della scorsa stagione e di presentarsi alla prossima con due stelle sul petto, anticipando i rivali cittadini anche in questo traguardo. Questo Napoli, però, fa davvero paura. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Maldini e Massara avrebbero deciso di salutare Adli e Ballo-Touré per fare spazio in entrata ad Hakim Ziyech. Per il trequartista francese arrivato dal Bordeaux in estate, si potrebbe prospettare un prestito in Serie A, mentre il difensore rossonero potrebbe tornare in Ligue 1.

Il grande obiettivo del Milan post Mondiale in Qatar, quindi, sarebbe Hakim Ziyech. Il marocchino risolverebbe diversi problemi nell’attacco di Stefano Pioli, consegnandogli un jolly in grado di fare la differenza sia sulla destra sia dietro le punte. Nonostante un contratto fino al 2025 che lo lega con il Chelsea, il valore di Ziyech è sceso sotto ai 20 milioni e potrebbe rappresentare un’occasione per il club meneghino. Il maggiore ostacolo potrebbe essere rappresentato dallo stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione percepito dal marocchino a Londra, ma il Milan potrebbe riuscire ad accontentarlo con uno sforzo. Il piano anti-Napoli si presenta con il ghigno beffardo di Hakim Ziyech.