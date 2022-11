Subito brivido per Inzaghi: infortunio in campo

Atalanta-Inter inizia subito con un brivido per Inzaghi: il tecnico nerazzurro in ansia per le condizioni di un suo giocatore

Partita delicatissima a Bergamo tra Atalanta e Inter, le due compagini nerazzurre chiudono il loro 2022 con uno scontro diretto fondamentale per il prosieguo del campionato. Carico di tensione notevole, e subito problemi per Simone Inzaghi, dopo pochi minuti.

L’allenatore sa di non poter sbagliare questo appuntamento, fondamentale per tanti motivi. La sua squadra fin qui ha perso tutti gli scontri diretti in alta classifica, ultimo quello con la Juventus a Torino domenica scorsa. Urge da questo punto di vista un segnale immediato. E servono anche punti: il Napoli capolista è scappato a 14 lunghezze di distacco, e dopo la pausa, il 4 gennaio, ci sarà proprio la sfida contro gli azzurri di Spalletti. Con il rischio concreto, in caso di doppio risultato negativo, di uscire già dalla corsa scudetto in maniera irrimediabile. Gara importante anche per Gasperini, con la sua Atalanta che ha perso tre delle ultime quattro gare di campionato e cerca una reazione per chiudere il 2022 con un sorriso. Inevitabile che, sul campo, il match viva una certa intensità, per la posta in palio e per la consapevolezza di entrambe di affrontare un avversario forte. Alla preoccupazioni di carattere tecnico e tattico, Inzaghi deve però aggiungerne altre.

Atalanta-Inter, Bastoni fa tremare Inzaghi: a terra dopo pochi minuti per infortunio, cosa è successo

Il tecnico interista infatti registra preoccupazione per le condizioni di Alessandro Bastoni, che si accascia a fondo campo all’improvviso. Inizialmente sembrava che il difensore si fosse scontrato con i cartelloni pubblicitari, tenendosi invece il ginocchio per un contraccolpo e un movimento strano e preoccupante sul terreno di gioco. Immediato l’intervento dei sanitari dell’Inter, il giocatore dopo qualche minuto si è rialzato, continuando a testare però le condizioni del ginocchio. Situazione da monitorare nel prosieguo del match. Intanto, nerazzurri costretti a rincorrere, per il rigore poi realizzato da Lookman per fallo di de Vrij su Zapata.