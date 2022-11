Rifiuta la Premier per la Juve: colpo ‘low cost’ dal Barcellona

Il club bianconero ha ricevuto l’apertura inaspettata di uno dei grandi obiettivi di mercato già sondati la scorsa estate

Non ha alcuna intenzione di arrestare la propria striscia positiva in campionato la Juventus dopo l’ultimo successo ottenuto nell’infrasettimanale contro il Verona. Domani sera, nel match programma alle 20.45, sulla strada di Massimiliano Allegri ci sarà la Lazio del rivale Maurizio Sarri in uno scontro d’alta classifica tra due squadre in salute.

La formazione bianconera, giunta al quinto successo consecutivo in Serie A, potrebbe approfittare dello scontro diretto per confermare di essere tornata la solita squadra cinica, capace di poter dare del filo da torcere a chiunque. Ad oggi le chance scudetto rimangono comunque poche, anche alla luce dell’undicesima vittoria di fila in Serie A trovata questo pomeriggio dal Napoli nel match casalingo contro l’Udinese.

Con la speranza di poter fare affidamento dal prossimo gennaio su calciatori come Pogba, Chiesa, Di Maria e Paredes che in questo inizio di stagione per vari motivi non hanno potuto garantire continuità alla squadra di Allegri, la Juventus vorrebbe comunque puntellare la rosa durante la prossima finestra di mercato. Tra i numerosi obiettivi fissati dalla dirigenza bianconera, dalla Spagna potrebbe arrivare un gran colpo per l’attacco.

Calciomercato Juventus, Ferran Torres dice no al ritorno in Premier League: Allegri sogna

Come riportato dai catalani de ‘El Nacional’, chi potrebbe fare le valigie il prossimo gennaio per accasarsi alla Juventus è infatti Ferran Torres. L’esterno spagnolo di proprietà del Barcellona non è estremamente soddisfatto dello spazio che Xavi gli ha riservato sino a questo momento e starebbe valutando una possibile cessione ad un anno esatto dal suo approdo in maglia blaugrana.

Secondo le ultime informazioni, l’ex attaccante del Manchester City avrebbe già chiuso ad un eventuale ritorno in Premier League. In particolare, lo spagnolo negli ultimi giorni avrebbe ricevuto due importanti sondaggi da Wolverhampton e Newcastle. Piste, però, che non accendono particolarmente il suo interesse.

Dopo la corte ricevuta la scorsa estate, Ferran Torres sarebbe invece propenso ad aprire ad un ritorno della Juventus. Allegri ha già espresso il suo gradimento alla dirigenza bianconera, la quale non è però disposta ad arrivare alla valutazione da 50 milioni fatta dal Barcellona. Qualora la posizione dei catalani dovesse ammorbidirsi, la Juve sarebbe pronta a piazzare il colpo ‘low cost’.