L’Inter non conferma Lukaku: arriva lui a giugno

L’impatto di Lukaku con l’Inter al suo ritorno è stato insufficiente, i nerazzurri starebbero riflettendo sul riscatto: trovato il sostituto

Uno dei grandi colpi dell’ultimo calciomercato in Serie A è stato certamente il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Una grande operazione di Beppe Marotta e Piero Ausilio, che però non sta dando i frutti sperati sul rettangolo verde.

L’attaccante belga, che dopo due grandi stagioni con il club meneghino aveva già fallito con il Chelsea, quest’anno non sta riuscendo ad imporsi anche con la maglia dell’Inter. La seconda avventura in nerazzurro di Romelu, per il momento, è stata condizionata pesantemente dagli infortuni. Il belga quest’anno ha giocato solamente 5 partite, per un totale di 256′, collezionando 2 reti e 1 assist: troppo poco per il giocatore più pagato della Serie A. Come è normale, l’Inter starebbe effettuando più di una riflessione riguardo al futuro di Lukaku e sul suo possibile riscatto dal Chelsea a fine stagione: per il sostituto ci sarebbe già una certezza.

Sondaggio CM.IT | Dopo Lukaku, i tifosi dell’Inter hanno scelto Thuram

Come ogni giorno sul canale Telegram di Calciomercato.it anche oggi abbiamo sottoposto i nostri lettori ad un sondaggio. Quello odierno riguardava il sostituto di Romelu Lukaku in caso di mancato riscatto al termine della stagione. A raccogliere il maggior numeri di voti da parte dei tifosi nerazzurri è stato Marcus Thuram: il figlio d’arte ha collezionato il 38% dei voti ed ha vinto il sondaggio contro altri illustri colleghi d’attacco. In seconda posizione, infatti, si è posizionato Aleksandar Mitrovic: il bomber serbo ha catalizzato il 34% delle preferenze, che non gli sono bastate per superare il francese.

Al terzo posto, poi, troviamo Noah Okafor. Lo svizzero classe 2000 del Salisburgo che si è messo in mostra nella doppia sfida di Champions League contro il Milan ha raccolto solamente il 14% delle preferenze da parte dei tifosi nerazzurri. Ultima posizione, invece, per Armando Broja con il 10% dei voti: dopo Lukaku i tifosi allontanano un nuovo affare con il Chelsea. Infine, un residuale 4% ad opzioni differenti da questi quattro. Dopo essere stato vicino all’Inter due estati fa, Marcus Thuram potrebbe essere la scelta giusta in vista della prossima stagione.