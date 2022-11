DIRETTA Serie A, Empoli-Cremonese 0-0: Vicario salva due volte su Buonaiuto LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Zanetti e la Cremonese di Alvini in tempo reale

L’Empoli e la Cremonese si affrontano nel primo anticipo che apre la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Dionisi della sezione di L’Aquila.

Da una parte gli azzurri di Paolo Zanetti, privi dello squalificato Luperto, vogliono tornare a fare punti dopo la sconfitta in trasferta contro il Napoli condita da polemiche arbitrali per non rischiare di essere nuovamente risucchiati nella lotta per non retrocedere. Dall’altra i grigiorossi di Massimiliano Alvini, invece, vanno ancora a caccia della prima vittoria in campionato per dare seguito ai tre pareggi di fila contro Udinese, Salernitana e soprattutto Milan nel turno infrasettimanale per presentarsi alla pausa per i Mondiali nel migliore dei modi. L’ultimo precedente tra le due squadre su questo campo risale a due anni in Serie B: i toscani si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol di Stulac. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Carlo Castellani’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Empoli-Cremonese

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Ismajli, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano. All. Zanetti

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Meitè, Buonaiuto, Pickel, Valeri; Buonaiuto, Okereke. All. Alvini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 38 punti; Lazio 30; Milan 30; Juventus 28; Inter 27; Atalanta 27; Roma 26; Udinese 24; Torino 20; Fiorentina 19; Salernitana 17; Sassuolo 16; Bologna 16; Empoli 14; Monza 13; Lecce 12; Spezia 10; Cremonese 7; Sampdoria 6; Verona 5.