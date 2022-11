Calciomercato Inter e Juve, tutto confermato: Kante a zero

Il centrocampista può sbarcare nel massimo campionato a parametro zero. Il francese è pronto a lasciare il Chelsea a fine stagione

Negli ultimi anni è stato considerato uno dei centrocampisti più forti in Europa. Tutte le big avrebbero fatto follie per strapparlo al Chelsea.

Oggi, però, la situazione legata a N’Golo Kante è letteralmente cambiata. Il centrocampista, che lo scorso 29 marzo ha compiuto 31 anni, non prenderà parte ai prossimi Mondiali, per via di un infortunio che gli ha fatto saltare praticamente tutta la prima parte di stagione.

Il francese ha giocato solamente le prime due partite di Premier League ad agosto, contro Everton e Tottenham, poi lo stop, che secondo quanto scrivono in Inghilterra, lo terrà fuori almeno fino a febbraio. Il Chelsea ha perso una pedina importante e vista l’età si sta interrogando se tenerlo in rosa o meno. Il contratto scade il prossimo giugno e col nuovo anno Kante può trattare con qualsiasi altra squadra.

Il club londinese vorrebbe dunque prendersi del tempo prima di sottoporre al giocatore un nuovo accordo ma nel frattempo il centrocampista si sta guardando attorno.

Calciomercato, tutti vogliono Kante

Kante, che non sta vivendo un periodo facile, non può essere felice di questo trattamento e dall’Inghilterra spingono verso altre soluzioni. Il francese potrebbe dunque cambiare aria al termine della stagione.

Chi è pronto a scommettere su Kante? Stando a quanto scrive ‘TriballFootball’ sarebbero davvero tante le squadre pronte ad offrire un contratto al centrocampista.

Mentre il Chelsea prende tempo altri club si sarebbero fatti avanti: il Psg, con Luis Campos, non ha mai nascosto il desiderio di portare Kane sotto la Torre Eiffel. Mettere i parigini in prima fila è dunque d’obbligo. Guardando in Spagna, invece, ad aver manifestato interesse è stato il Barcellona, che negli ultimi anni sta puntando forte sui calciatori svincolati.

Ma Kante piace tanto anche in Serie A: secondo il portale, alcuni intermediari avrebbero avuto contatti con ben tre squadra italiane per capire le possibilità di intavolare una trattativa. I tre club in questione sarebbero Juventus, Inter e Roma-