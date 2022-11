Cambia agente e squadra: Inzaghi lo spinge lontano dall’Inter

Durante la lunga pausa per il Mondiale in Qatar, la dirigenza dell’Inter affronterà il futuro di diversi senatori della rosa di Inzaghi. C’è un caso spinoso per Marotta e Ausilio

L’Inter si è rimessa in carreggiata grazie al tennistico 6-1 rifilato al Bologna dell’ex Thiago Motta, mitigando la disfatta nel Derby d’Italia contro la Juventus di domenica scorsa.

La squadra di Simone Inzaghi ha superato il girone di Champions League estromettendo dalla competizione una big come il Barcellona, ma al momento è fuori dalle prime quattro in classifica nel campionato di Serie A. La vetta e la capolista Napoli distano già undici punti, con Skrinair e compagni che non possono permettersi ulteriori passo falsi nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta per non dare definitivamente l’addio al sogno secondo stella. La goleada con il Bologna ha ridato ossigeno alla squadre e a Inzaghi, con la dirigenza che si aspetta però maggiore continuità di risultati e una decisa sferzata in campionato.

L’appuntamento con l’Atalanta sarà l’ultimo prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar, dove gli uomini mercato di Viale della Liberazione lavoreranno soprattutto sui rinnovi di contratto di diversi senatori della rosa di Simone Inzaghi. Il prolungamento più impellente è ovviamente quello di Skriniar, a tutti gli effetti capitano in campo dei nerazzurri considerando il panchinamento di Handanovic. C’è ottimismo sulla firma del nazionale slovacco e già nelle prossime settimane potrebbe arrivare la fumata bianca sul nuovo accordo. A tenere banco è comunque anche il futuro di de Vrij e Dzeko, quest’ultimo nuovamente protagonista contro il Bologna con la rete d’antologia che ha dato la scossa all’Inter.

Calciomercato Inter, de Vrij perde il posto: rinnovo complicato e addio a giugno

Il prolungamento più complicato sembra quello inerente al difensore olandese, che nonostante qualche buona prestazione non si è dimostrato finora all’altezza del rendimento delle scorse stagioni. L’ex Lazio è in scadenza il prossimo giugno e sta cambiando agente, con la sua procura che passerà a Federico Pastorello, l’uomo che insieme a Inzaghi ha spinto per l’arrivo di Acerbi a Milano. E proprio il mancino italiano ha scavalcato de Vrij nel gerarchie del tecnico piacentino, che spesso lo ha preferito proprio al nazionale orange al centro della difesa interista.

Marotta e Ausilio prossimamente incroceranno Pastorello per capire quali siano i margini per il rinnovo contrattuale, con il sodalizio di Zhang che metterà sul piatto un’offerta al ribasso rispetto ai quasi 4 milioni di euro netti d’ingaggio (7 milioni al lordo) che de Vrij percepisce attualmente in nerazzurro. Per il centrale olandese in estate è arrivato qualche sondaggio dalla Premier League e, senza un’intesa di massima su stipendio e durata del contratto, a giugno saluterebbe la Milano interista a parametro zero dopo cinque stagioni.