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Inter-Club Brugge, le probabili formazioni: Chivu ha scelto l’attacco

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Questa sera alle ore 21,00 si disputa il match valido per la seconda giornata di Champions League, le ultimissime. 

Dopo la sconfitta all’esordio sul campo del Real Madrid di Mourinho, l’Inter torna in campo in Champions League per la gara valida per la seconda giornata contro il Club Brugge. I nerazzurri vengono dal convincente successo in campionato contro il Parma e adesso cercano il bis in Europa.

Chivu in conferenza post Inter-Parma
Chivu Cristian, tecnico dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Chivu schiera la difesa a tre con Bisseck, Akanji, Bastoni, in mezzo al campo torna titolare Barella mentre in attacco Lautaro Martinez farà coppia con Thuram. Ecco le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Chivu

BRUGES (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Vetlesen, Potts; Forbs, Vanaken, Virgili; Tresoldi. All. Leko

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