Futuro, Alvini parla chiaro: “Non tocca a me decidere”

Empoli-Cremonese, le parole di Massimiliano Alvini al termine della gara legate anche al proprio futuro

E’ un Massimiliano Alvini amareggiato quello che ha parlato al termine della sfida del Castellani. Il tecnico della Cremonese, sconfitta per 2-0 dall’Empoli, si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’ e ha parlato anche del suo futuro sulla panchina dei grigiorossi. “La fiducia della società? E’ un altro discorso, non è questo che mi preoccupa. Con la società c’è sempre un grande dialogo, con trasparenza e professionalità. Da questo punto di vista non ci sono problemi” ha commentato l’allenatore toscano.

Alvini si è presentato poi anche ai microfoni di ‘Sky Sport’, parlando sempre del proprio futuro e analizzando la classifica e il match del castellani.

ANALISI – “Quando prendi un gol dopo pochi secondi nel secondo tempo in quel modo ti si complica tutto. Hai avuto tre palle gol importanti nel primo tempo e pronti via prendi un gol del genere tutto si complica. Alla fine conta il risultato, non puoi prendere un gol del genere. Quando prendi un gol così è giusto perdere, è colpa nostra. La gara è stata in equilibrio”.

SENTE FIDUCIA SOCIETA? – “Non tocca me decidere, ma la squadra è viva, gioca, crea occasioni, ci è mancata la vittoria. Dal punto di vista di come siamo stati in campo si è visto anche stasera. Ce la siamo complicata da soli, siamo stati disattenti. Sicuramente abbiamo responsabilità chiare”.

CLASSIFICA – “I dati che abbiamo in queste 15 gare danno una tendenza diversa su quella che è la classifica attuale. Oggi abbiamo perso, ma siamo stati in campo bene, abbiamo avuto occasioni. La squadra ha la sua idea, non ha mai perso distanze, però alla fine quello che conta è il risultato. Quello ti giudica e ti giudica anche stasera per una prestazione che poteva essere in equilibrio e perdi la gara con tanta amarezza. Peccato perché questa Cremonese ha tracciato una buona strada, è mancata una scintilla che potesse far vincere una o due gare che avrebbe meritato per quello messo in campo. Su questo non ci sono dubbi”.

RISULTATI E MERCATO – “Io personalmente ci credo tanto. La squadra ha fatto una buonissima prestazione, ho voglia, entusiasmo e idee per portare la Cremonese all’obiettivo. Toccherà alla società ritoccare alcune cose. La società però è presente, ragioniamo allo stesso modo, non è un problema in questo senso. La squadra mi segue, lavora, è sul pezzo. Manca la vittoria, che avremmo meritato in queste giornate”.