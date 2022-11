Un big nerazzurro è fuori dal Mondiale: manca solo l’annuncio ufficiale, in arrivo nelle prossime ore

Le Nazionali partecipanti al Mondiale in Qatar stanno ufficializzando proprio in queste ore le rispettive liste dei convocati che prenderanno parte alla competizione.

Saranno numerosi i big della Serie A che voleranno in Qatar, purtroppo, come noto, senza i calciatori italiani e campioni d’Europa in carica. Negli scorsi giorni Tite ha annunciato i convocati del Brasile, ieri Deschamps quelli della Nazionale francese campione del mondo in carica. Nelle prossime ore è attesa la lista di Flick per la sua Germania ed è attesa anche la decisione su Robin Gosens. “Al Mondiale vanno i giocatori che fanno bene nella società in cui giocano. Però ho fatto bene in Nazionale, l’unica cosa che posso fare è continuare ad allenarmi bene quando entro e quando posso farmi vedere. Spero che il CT lo veda. Ovviamente un giocatore vuole sempre giocare, però non è sempre così facile, non c’è solo un motivo per cui sto giocando meno: c’è stato un lungo stop e c’è stata la sottovalutazione del mio infortunio da parte mia, però in questo momento è importante che mi sento bene, mi sento quasi il vecchio Robin che ero prima”. Il laterale tedesco, in gol nella goleada al Bologna, si è recentemente espresso così sul suo momento in nerazzurro. Meglio di lui sta facendo Dimarco, diventato il titolare di Simone Inzaghi sulla fascia sinistra. In attesa dell’ufficialità, Gosens è fuori dal Mondiale.

Inter, Gosens non sarà convocato da Flick: addio al Mondiale

Nelle prossime ore Flick comunicherà la lista dei convocati, dove non figurerà l’esterno dell’Inter. Gosens paga il mancato impiego da titolare e la continuità mai ritrovata nell’Inter. Al suo posto il CT tedesco ha scelto Gunter e Klostermann. Un’altra pesantissima tegola in arrivo, dunque, nella complicata stagione di Gosens con la maglia nerazzurra. La decisione potrebbe avere ripercussioni anche sul calciomercato invernale: l’ex Atalanta vuole tornare protagonista e titolare e riconquistare anche la Nazionale. Le chance di un suo ritorno in Bundesliga aumentano di giorni in giorno.