DIRETTA Serie A: Verona-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE

Primo posticipo della quattordicesima giornata, Verona-Juventus verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Galvanizzata dalla vittoria nel Derby d’Italia e dalla quarta vittoria consecutiva in campionato, la Juventus scende in campo in casa del Verona. Nel primo posticipo della quattordicesima giornata di Serie A, la squadra allenata da Massimiliano Allegri vuole sfruttare l’incredibile occasione di proiettarsi momentaneamente al terzo posto. In caso di vittoria, infatti, i bianconeri supererebbero in un colpo solo Roma, Atalanta, Lazio e Inter, in attesa della sfida tra biancocelesti e Monza.

Nonostante le assenze di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, la Juve ha tutte le carte in regola per espugnare il ‘Bentegodi’, contro una squadra che ha inanellato ben otto sconfitte consecutive in Serie A. La cura Bocchetti ad oggi non sembra dare i suoi frutti, ma per mantenere vive le speranze salvezza gli scaligeri hanno bisogno di un’impresa questa sera. Per riuscirci, i padroni di casa tenteranno di aggrapparsi anche alla vittoria dello scorso anno, quando la doppietta di Simeone stese la squadra torinese.

Nel complesso, gli ultimi cinque precedenti a Verona sono nettamente a favore dell’Hellas che ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, risalente al 2017. Calciomercato.it seguirà la sfida del Bentegodi in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Juventus

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Doig, Hien, Lasagna, Ceccherini, Hongla, Djuric, Terracciano, Dawidowicz, Kallon, Kakari. All. Bocchetti

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 38, Milan 30, Atalanta, Inter e Lazio* 27, Roma 26, Juventus* 25, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Bologna e Sassuolo 16, Empoli 14, Monza* 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona* 5 * una partita in meno