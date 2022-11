Affare galattico tra Napoli e Milan: doppio colpo da 150 milioni

Operazione da brividi per le due formazioni italiane in vista del prossimo calciomercato di gennaio

Le due grandi protagoniste del nostro campionato, vale a dire Napoli e Milan, potrebbero andare incontro ad un vero e proprio scossone durante la prossima finestra invernale. Dall’Inghilterra, infatti, giungono voci ripetute su una mega operazione in vista che potrebbe ridisegnare le gerarchie del nostro campionato.

Una Serie A che sicuramente vedrà il Napoli capolista durante il mese e mezzo di sosta forzata per via dei Mondiali di Qatar 2022. La formazione di Luciano Spalletti, super protagonista tra campionato e Champions League in questa prima parte di stagione, ha infatti staccato i rossoneri in classifica sfruttando il proprio successo dell’ultimo turno ottenuto contro l’Empoli, allungando addirittura a +8 in classifica dopo il pareggio della squadra di Pioli con la Cremonese.

Sembra comunque oltremodo prematuro parlare di scudetto già indirizzato dopo quattordici giornate in Serie A. E’ vero che riuscire a colmare una distanza così netta su una formazione che sino a questo momento non ha dato segni di cedimento risulta un’impresa ardua, ma allo stesso tempo la lunghissima pausa invernale scandita dai Mondiali in Qatar potrebbe cambiare alcune dinamiche viste sino a questo momento.

Calciomercato Milan e Napoli, Real Madrid in agguato: 150 milioni per Leao e Osimhen

A gennaio, oltre alla ripresa dei campionati, verrà riaperto il mercato di riparazione. Come anticipato, nelle ultime ore alcuni ‘rumors’ hanno colpito due tra i migliori calciatori di Napoli e Milan. Secondo quanto scritto dal ‘Daily Mail’, infatti, Rafael Leao e Victor Osimhen sarebbero entrati sulla lista dei desideri di Carlo Ancelotti per il suo Real Madrid.

Gli ultimi stop accusati dal Pallone d’Oro Karim Benzema iniziano a preoccupare la dirigenza ‘blanca’ che già a gennaio vorrebbe cautelarsi con l’acquisto di un super attaccante. Florentino Perez avrebbe così deciso di stanziare circa 150 milioni di euro per assecondare le richieste del tecnico italiano per il reparto avanzato.

Secondo il tabloid britannico, però, il Real Madrid non esclude il doppio colpo Leao-Osimhen per un attacco che diverrebbe stellare con Vinicius a completare il tridente. Considerate le valutazioni a tre cifre che Milan e Napoli fanno dei loro gioielli, gli spagnoli dovranno accontentarsi con molta probabilità di un solo centravanti tra i due profili presi in considerazione.