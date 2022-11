Calciomercato, Joao Felix in Serie A: adesso ci sono le cifre

Il classe ’99 è in uscita dall’Atletico Madrid col quale ha un contratto fino a giugno 2026 in cui è presente una clausola risolutiva da 350 milioni di euro

Il feeling tra Joao Felix e Simeone non è mai scattato. Entrambi, però, potrebbero dire addio ai ‘Colchoneros’ insieme, alla fine di questa stagione.

Anche se non è ufficialmente il suo agente, Jorge Mendes sarebbe già al lavoro per cercare una nuova sistemazione all’asso portoghese che in Spagna, sulla sponda biancorossa di Madrid, ha fortemente deluso le grandi aspettative che c’erano su di lui per quanto mostrato al Benfica e quanto speso, 127 milioni che ai tempi era la cifra della clausola. Quella con l’Atletico, al quale è contrattualmente legato fino a giugno 2026, è fissata invece a 350 milioni, ma è chiaro che nessun club arriverà a offrire tanto per il cartellino del classe ’99

Questa estate ci ha provato il Bayern, arrivando a quanto pare ad offrire ben 100 milioni, mentre per giugno grande attenzione bisogna darla al Paris Saint-Germain. Campos avrebbe già iniziato a flirtare con Mendes per anticipare la concorrenza che vede incluso pure il Manchester United, non a caso un altro club ‘vicino’ al potente agente lusitano, lo stesso di un certo Cristiano Ronaldo… Felix piace, o comunque è stato accostato anche di recente sia alla Juventus che al Milan, tuttavia una eventuale operazione toccherebbe cifre elevatissime fuori portata per entrambe, sicuramente per i rossoneri.

Calciomercato Juventus e Milan, l’Atletico vuole 130 milioni per Joao Felix

Stando alle informazioni di ‘Relevo’, l’Atletico Madrid punta ad incassare ben 130 milioni di euro per Joao Felix, cifra esorbitante dato il rendimento deludente del portoghese da quando è alla corte di Simeone. Esorbitante, forse, pure per il Psg che con Campos ha iniziato a spendere in maniera oculata. Alle cifre che chiede il club spagnolo, si andrebbe poi ad aggiungere quelle relative all’ingaggio che è di circa 14,6 milioni di euro lordi a stagione.