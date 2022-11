PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Roma 1-1: Rui Patricio un muro, Ayahan in difficoltà

Le pagelle e il tabellino di Sassuolo-Roma, partita valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A

Una partita complicata, lo sapevano sia Roma che Sassuolo. Match soprattutto fisico in cui le occasioni da gol non vengono spesso sfruttate dalle due squadre. A sbloccare il match è l’attaccante della Roma, Tammy Abraham, che entrando dalla panchina segna di testa.

Poco dopo però la difesa giallorossa si addormenta e Pinamonti punisce segnando un gol da punta rapace e fa 1-1. Queste le pagelle del match:

SASSUOLO:

Consigli 6.5- Ottime parate che salvano il risultato

Toljan 6.5- Chiude molto bene gli spazi, sempre attento sulle avanzate giallorosse.

Ayhan 4.5- In costante difficoltà contro Zaniolo, si fa sempre saltare e non riesce a stargli dietro. Poi si perde Abraham in occasione del gol.

Ferrari 5- Fatica un po’ con la fisicità degli attaccanti della Roma, in occasione del gol si fa saltare in testa da Abraham.

Kyriakopoulos 5.5- La velocità della Roma lo mette spesso in difficoltà e in impostazione è impreciso. (88′ Rogerio S.V.)

Frattesi 6.5- Inventa calcio, vede spazi anche dove non ci sono, è sempre intraprendente e si rende pericoloso con conclusioni da fuori.

Lopez 5.5- La fisicità dei giocatori della Roma lo mettono in difficoltà, nel gestire il pallone fa qualche errore di troppo. (75′ Obiang 5.5 – Fatica un po’ perché la velocità non è il suo forte e deve ricorrere spesso al fallo).

Harroui 5.5- Molto falloso, pochi spunti palla al piede e va in difficoltà quando pressato. (66′ Thorstvedt 5.5- Non si vede molto, quando ha spazio non prova la giocata).

D’Andrea 6- Si muove tanto ed è bravo a smarcarsi. Prova anche qualche conclusione con intraprendenza. Cala nella ripresa. (66′ Traore 5.5- Ha la migliore occasione del secondo tempo ma tira addosso a Rui Patricio).

Pinamonti 7- Sin dal primo tempo lotta su ogni pallone e prova qualche giocata di classe per servire i compagni. Nel momento più importante fa vedere il bomber che è e segna anticipando Smalling, non uno qualsiasi.

Lauriente 6.5 – Una vera spina nel fianco per la difesa della Roma. Prima Celik e poi Karsdorp non riescono a fermarlo. Imprendibile. (87′ Berardi S.V.)

All. Dionisi 6- Squadra compatta che in contropiede fa sempre paura. Bravi a riprendere una partita che si era complicata all’ultimo, grande carattere.

ROMA:

Rui Patricio 7- Due parate fondamentali che salvano la Roma dal tracollo

Mancini 6- In difesa è bravo a rimanere sempre calmo e attento, riuscendo a sfruttare il fisico. Poi serve un assist al bacio per Abraham

Smalling 5- Un doppio errore troppo importante. Tiene in gioco Lauriente e si perde Pinamonti. Una svista non da lui.

Ibanez 5.5- Era una partita difficile per lui dopo l’errore al derby, in chiusura è anche bravo, ma palla al piede continua a essere impreciso.

Celik 5.5- Il problema principale della sua partita, come di quella precedente, è che puntualmente colpisce l’avversario al momento di crossare. Commette diversi falli in difesa. (65′ Karsdorp 4.5- Si perde sempre Lauriente da quando entra, anche in occasione del gol)

Cristante 6- Nel primo tempo sembra è in serata, imposta molto bene ed è preciso anche nei lanci. Recupera tanti palloni e li gestisce anche bene. Cala un po’ nella ripresa.

Matic 6.5- Una vera diga davanti alla difesa, recupera un numero infinito palloni. Inoltre sua esperienza lo aiuta a mettere calma nella gestione.

Zalewski 5- Nelle ultime partite, compresa questa, sembra aver perso quell’intraprendenza che lo aveva caratterizzato fino ad ora. Tanti palloni smisurati e sbagliati. Forse con la testa è già al Mondiale. (65′ El Shaarawy 5.5- Non si vede quasi mai)

Zaniolo 6- Tanti strappi che appesantiscono la difesa del Sassuolo di gialli. Fatica a rendersi pericoloso, ma fa tanto lavoro sporco. Certo pecca ancora una volta reagendo all’arbitro e prendendo il giallo. (77′ Belotti S.V.)

Volpato 5.5- Prova qualche accelerazione ma fatica a essere poi concreto vicino l’area. (73′ Bove 5.5- Si impegna, prova a farsi vedere con gli inserimenti, ma non vede quasi mai palla)

Shomurodov 5.5- Si muove tanto e bene, l’intesa con Zaniolo sembra buona, ma sbaglia un’occasione da gol troppo importante nel primo tempo. (66′ Abraham 7- Quando la Roma ne ha più bisogno il gigante inglese si sveglia e timbra il cartellino con un gol di testa come lui sa fare).

All. Mourinho 5.5- Ancora troppo poco questa Roma, fatica a creare gioco se non con palloni lunghi. Poi ultimamente la difesa traballa

Arbitro: Ayroldi 4.5 – Spesso lascia correre un po’ troppo, anche su falli netti in cui i cartellini erano necessari. Errore pazzesco nel finale nel fermare un contropiede del Sassuolo.

Sassuolo-Roma, il tabellino del match

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos (88′ Rogerio); Frattesi, Lopez (75′ Obiang), Harroui (66′ Thorstvedt); D’Andrea (66′ Traore), Pinamonti, Lauriente (88′ Beradi). All. Dionisi

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik (65′ Karsdorp), Cristante, Matic, Zalewski (66′ El Shaarawy); Zaniolo (78′ Belotti), Volpato (73′ Bove); Shomurodov (66′ Abraham). All. Mourinho

Arbitro: Giovanni Ayroldi

Var: Rosario Abisso

Ammoniti: 25′ Zaniolo, 38′ Lauriente, 54′ Ayhan, 62′ Lopez, 68′ Kyriakopoulos, 73′ Cristante, 86′ Pinamonti, 93′ Mancini

Espulsi:

Marcatori: 80′ Abraham, 85′ Pinamonti