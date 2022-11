Non rinnova il contratto: UFFICIALE, addio Milan-Gazidis

L’amministratore delegato concluderà il suo contratto con la società rossonera il prossimo 5 dicembre 2022

Come un fulmine a ciel sereno, questo pomeriggio il Milan ha annunciato ufficialmente che Ivan Gazidis non ricoprirà più dal prossimo 5 dicembre il ruolo di Amministratore Delegato. Dopo quattro anni esatti, dunque, il CEO sudafricano lascia l’incarico ricoperto all’interno della dirigenza rossonera con ottimi risultati.

Arrivato nel mondo rossonero nel 2018, Gazidis ha subito messo a disposizione del club la sua grandissima esperienza maturata nel mondo del calcio. Il dirigente, infatti, dal 2009 era stato amministratore delegato dell’Arsenal, club con il quale ha lavorato per ben 9 stagioni prima di dire addio ed accettare il nuovo progetto rossonero.

Nonostante i problemi di salute resi pubblici dallo stesso CEO, il suo lavoro è sempre stato eseguito con grande professionalità, in cooperazione con Maldini e Massara, ma soprattutto con il presidente Paolo Scaroni che ha salutato Gazidis con queste parole: “A nome di tutti coloro che sono legati al Milan, vorrei ringraziare di cuore Ivan per la sua passione e dedizione, ma soprattutto per il significativo contributo che ha dato al nostro Club, rappresentando e diffondendo i valori fondamentali che ci contraddistinguono”.

Milan, addio Gazidis: il comunicato UFFICIALE

Con una nota diffusa pochi minuti fa, il club rossonero ha annunciato la scelta intrapresa sul futuro dell’ad: “AC Milan ha comunicato oggi che il contratto di Ivan Gazidis terminerà il 5 dicembre 2022. Ivan Gazidis è entrato in AC Milan come Amministratore Delegato a dicembre 2018 e ha guidato il Club attraverso un periodo di crescita e modernizzazione, sia dentro al campo di gioco, sia per le altre attività legate al business”.

Questo è stato invece il saluto di Gazidis a tutti i tifosi del Milan: “Lascerò il Milan dopo quattro anni, meravigliosi e sfidanti. Devo moltissimo a questo Club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città, che sono convinto mi abbiano letteralmente salvato la vita”.

Infine, il club rossonero ha specificato: “Gazidis rimarrà pienamente operativo nel suo ruolo di CEO fino alla data di fine contratto e il Club comunicherà quanto prima il suo successore. Tutti i dipendenti e i collaboratori di AC Milan ringraziano Ivan per la leadership e la passione dimostrata durante questi anni, in un periodo di grande trasformazione per il Club, augurandogli di cuore ogni successo per il futuro”.