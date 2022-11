TV PLAY | Inzaghi perde lo spogliatoio: “Non può permettergli quella cosa”

La pesante sconfitta dell’Inter allo Stadium contro la Juventus targata Allegri genera nuove polemiche nei confronti di mister Simone Inzaghi

Si sa, il Derby d’Italia è una di quelle partite che non si devono sbagliare. La tensione sale alle stelle già da diversi giorni prima del match e i tifosi pretendono quantomeno di assistere ad una grande prestazione da parte della propria squadra. In tal senso, l‘Inter ha ampiamente deluso le aspettative, poiché letteralmente schiacciata dalla Juventus soprattutto durante la ripresa.

Un epilogo alquanto insoddisfacente, a maggior considerando che il ko in questione si unisce agli altri cinque per quanto concerne la Serie A. Davvero troppo per un club del genere, che ambisce alla vittoria dello Scudetto. Dopo la sentita gara di domenica, inoltre, si sono accumulate nuove critiche dirette a mister Simone Inzaghi. Sul tecnico nerazzurro ha detto la sua anche il giornalista Furio Focolari, intervenuto quest’oggi a Tv Play sul canale Twitch di Calciomercato.it.

“Non mi aspettavo questo Inzaghi all’Inter – ha dichiarato Focolari -. Alla Lazio lo apprezzavamo e aveva una rosa di livello più basso rispetto a quella che guida adesso. Con i biancocelesti ha fatto bene in campionato e una volta ha anche centrato la qualificazione in Champions. Mi aspettavo di meglio da lui, c’è qualcosa che mi delude. Ha perso tutti gli scontri diretti, anche quello contro la Roma che ha vinto solo con l’Inter. Qualcosa non mi quadra nell’atteggiamento dei calciatori. Alla Lazio nessuno poteva commettere certi errori. Per questo penso che Inzaghi abbia perso un pochino il polso dello spogliatoio: non può permettere a Barella di fare il capetto in mezzo al campo“.

Focolari a Tv Play: “Inzaghi ora deve dimostrare”

Focolari, poi, si sofferma senza mezzi termini sul tema scontri diretti: “Averli persi tutti è qualcosa di impressionante. Le cinque partite perse sono tutte contro squadre di alta classifica. Questo non me lo aspetto da una squadra di Inzaghi e lo dice uno che ha una grande stima nei suoi confronti. Ora può e deve vincere a Bergamo con l’Atalanta. Deve dimostrare di saper raddrizzare la situazione“.

Il collega, infine, è critico per quanto riguarda le mosse del tecnico nerazzurro: “L’anno scorso Inzaghi si è inventato il braccetto fluidificante, giocando a tre col braccetto di sinistra che andava avanti e faceva le sovrapposizioni con Perisic. Era questa l’arma vincente. Quest’anno, invece, Bastoni è in crisi e, attualmente, non fa quel lavoro. Inzaghi sta commettendo gli stessi errori che faceva alla Lazio, quando sbagliava continuamente i cambi“.