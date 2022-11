HIGHLIGHTS | Riscatto a suon di gol per l’Inter, il Torino affonda la Sampdoria

I risultati delle gare serali della quattordicesima giornata di Serie A: goleada nerazzurra, vince la Fiorentina contro la Salernitana

L’Inter risorge nella quattordicesima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduce dal ko contro la Juventus, si impongono in maniera netta contro il Bologna e si rilanciano in ottica (per il momento) Champions.

Il 6-1 finale è uno dei risultati delle tre partite serali di giornata, completati dal successo del Torino sulla Sampdoria e da quello della Fiorentina sulla Salernitana.

Inter dicevamo: la squadra di Inzaghi parte male e viene punita da una fortunata conclusione deviata da Lykogiannis alle spalle di Onana. Il gol però accende i nerazzurri che ribaltano il match in dieci minuti: al 26′ Dzeko sigla il pari, al 36′ è una magistrale punizione (dubbia) di Dimarco a far passare avanti i padroni di casa. Da lì in poi è accademia interista con il gol di Lautaro Martinez in chiusura di primo tempo e la doppietta di Dimarco ad aprire la ripresa. A seguire arrivano anche le reti di Calhanoglu (su rigore) e Gosens per il 6-1 finale.

Serie A: risultati, marcatori ed highlights

Vince anche la Fiorentina, in casa contro la Salernitana. I viola vanno avanti quasi subito con Bonaventura, ma sprecano diverse palle per il raddoppio. Così nella ripresa arriva puntuale il pareggio granata siglato da Dia. Tutto lascia pensare che l’1-1 sarà anche il risultato finale, ma a meno di dieci minuti dalla fine arriva la rete di Jovic a far esplodere il ‘Franchi’.

Vittoria per il Torino che rende ancora più complicata la situazione della Sampdoria. I granata si impongono 2-0 con una rete per tempo (Radonjic e Vlasic) e ritrovano un successo che mancava da troppo tempo. Sempre più giù la formazione blucerchiata che resta al penultimo posto in classifica, in attesa di Verona-Juventus. La salvezza dista ora quattro punti ma sembra già un miraggio. A breve gli highlights dei tre match.

FIORENTINA-SALERNITANA 2-1: 15′ Bonaventura (F), 55′ Dia (S), 81′ Jovic (F)

INTER-BOLOGNA 6-1: 22′ Lykogiannis (B), 26′ Dzeko (I), 36′ e 48′ Dimarco (I), 42′ Lautaro Martinez (I), 59′ Calhanoglu rig. (I), Gosens (I)

TORINO-SAMPDORIA 2-0: 29′ Radonjic (T), 59′ Vlasic (T)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 38, Milan 30, Atalanta, Inter e Lazio* 27, Roma 26, Juventus* 25, Udinese 24, Torino 20, Fiorentina 19, Salernitana 17, Bologna e Sassuolo 16, Empoli 14, Monza* 13, Lecce 12, Spezia 10, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona* 5

* una partita in meno