DIRETTA Serie A, Inter-Bologna | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo la sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus, l’Inter ospita, per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, il Bologna

La sconfitta contro la Juventus nel derby d’Italia brucia ancora in casa Inter che, però, ha subito l’occasione di rifarsi in casa contro il Bologna, sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, come detto, hanno perso malamente il derby d’Italia, la prima nelle ultime cinque giornate. E, adesso, hanno bisogno di non perdere ulteriore terreno dalle squadre che la precedono per evitare di perdere il treno che porta dritto in Champions League. Di contro, i felsinei del grande ex Thiago Motta vivono un momento di forma straordinario: tre vittorie consecutive, contro Lecce, Monza e Torino, che hanno rilanciato i felsinei dopo un periodo negativo a cui ha fatto seguito l’esonero di un altro ex interista come Sinisa Mihajlovic. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-BOLOGNA

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Medel; Aebischer, Dominguez, Vignato; Arnautovic. All. Motta

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 38, Milan* 30, Atalanta e Lazio 27, Roma e Juventus 25, Inter e Udinese* 24, Torino e Salernitana 17, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli* 14, Monza 13, Spezia* 10, Lecce 9, Cremonese* 7, Sampdoria 6, Verona 5

* una partita in più