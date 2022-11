Caos Milan e mercato sotto accusa: scelto l’esubero per gennaio

La formazione di Stefano Pioli ha attirato parecchie critiche dopo il pareggio incassato ieri sera nell’anticipo contro la Cremonese

Nuovo passo falso per il Milan che con il pareggio di ieri sera è scivolato a -8 dal Napoli. La squadra di Luciano Spalletti ha infatti allungato il proprio vantaggio in testa alla classifica grazie alla vittoria conquistata nel pomeriggio contro l’Empoli, sfruttando così il pareggio di Cremona della formazione rossonera.

Crescono dunque i punti interrogativi rispetto al rendimento in campionato avuto sino a questo momento dai ragazzi di Pioli. Se in Champions League la squadra ha infatti centrato all’ultima giornata l’obiettivo qualificazione agli ottavi di finale, è in Serie A dove sta mostrando in maniera anche inaspettata maggiori criticità. Basti pensare che negli ultimi tre duelli – contro Torino, Spezia e Cremonese – sono arrivati solamente 4 punti.

Nell’unica vittoria ottenuta negli ultimi incroci di campionato, peraltro, al Milan è servita una prodezza di Giroud all’89’ per evitare un altro deludente pareggio contro lo Spezia. Alla base del rendimento poco costante delle ultime settimane in un calendario così compresso, oltre ad alcune scelte discutibili dello stesso Pioli, probabilmente vi è un ridimensionamento generale del mercato della scorsa estate. Su tutti, a deludere maggiormente sono stati i due belgi: Origi e De Ketelaere.

Calciomercato Milan, deciso il ritorno di fiamma: ecco il colpo Ziyech

Alla luce delle poche reali alternative individuate da Pioli alla formazione titolare, a gennaio non si esclude un intervento importante da parte della dirigenza rossonera sul mercato. Nel sondaggio di questa mattina sul canale telegram di Calciomercato.it abbiamo chiesto a tutti gli utenti quale dovrebbe essere il prossimo colpo del Milan nella finestra per gli acquisti di gennaio.

E’ stato Ziyech il calciatore più votato con il 41% dei voti. L’esterno marocchino viene considerato dal Chelsea un esubero a tutti gli effetti e già la scorsa estate aveva intrattenuto dei colloqui con il club rossonero per sondare il trasferimento. Alle spalle dell’ex Ajax si è posizionato Tielemans con il 30%, davanti ad una vecchia conoscenza del Milan come Dalot al 16% ed un altro talento di proprietà dei ‘Blues’ come Broja al 13%.