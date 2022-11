Maldini ha già trovato l’erede di Maignan: accordo raggiunto, arriva subito

Milan, Maldini ha già trovato l’erede di Mike Maignan: accordo già raggiunto, sarà presto un giocatore rossonero

In questi ultimi anni la Francia è stata spesso terreno di caccia da parte del Milan. Il club rossonero ha spesso pescato oltralpe per il mercato in entrata. Profili giovani, poco conosciuti, da crescere e valorizzare. Dalla Francia sono arrivati Kalulu e Maignan, Leao e Ballo-Toure, ma non solo. E presto, alla ricca colonia francofona rossonera, potrebbe aggiungersi un nuovo elemento.

Si tratta dell’estremo difensore Noah Raveyre, classe 2005, in forza al Saint-Etienne. 17 anni compiuti a giugno, Raveyre ha già esordito in Ligue 2, la Serie B francese. Come svelato da ‘Footmercato’, il club rossonero avrebbe infatti messo le mani sul giovane estremo difensore francese. Raveyre ancora deve sottoscrivere il primo contratto da professionista, ma al momento non ha raggiunto un’intesa con ‘Les Verts’. La situazione all’interno del club è pessima: dopo l’inaspettata e storica retrocessione della scorsa stagione, il club, uno dei più blasonati di Francia, sta vivendo grandi difficoltà a livello finanziario oltre a navigare in piena zona retrocessione.

Milan, intesa con Raveyre: sarà l’erede di Maignan

Intesa che invece il ragazzo avrebbe già trovato con il Milan. Dalla Francia sottolineano infatti come i rossoneri e il classe 2005 abbiano già sottoscritto un accordo verbale per il trasferimento a Milano. Gli scout meneghini, sempre molto vigili e attenti in Francia, hanno fornito ottime segnalazioni e la società rossonera si è lasciata conquistare da questo promettente talento. Il Milan vuole scommettere su di lui ed è pronto quanto prima a portarlo a Milano per aggregarlo inizialmente alla Primavera di Ignazio Abate.

Se il ragazzo mostrerà progressi e le premesse saranno mantenute, allora sarà scontato il salto in prima squadra, alle spalle di un altro portiere francese come Mike Maignan. Maldini e la dirigenza guardano già al futuro e sperano che Raveyre possa essere l’erede dell’attuale numero 16 rossonero, che comunque ha con il Milan un contratto sino al 2026. Quella di Raveyre rappresenta una nuova scommessa che parla francese e che il Milan spera di poter vincere, come già successo in passato.