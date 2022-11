HIGHLIGHTS | La Cremonese e Carnesecchi fermano il Milan: il Napoli fa il vuoto

Nuovo passo falso del Milan di Pioli, pareggio a reti bianche sul campo della Cremonese

La prima grande sorpresa del turno infrasettimanale di Serie A la regala la Cremonese di Alvini. La squadra lombarda ferma sullo 0-0 il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli.

Nel primo tempo un grande Carnesecchi neutralizza diverse buone occasioni dei rossoneri. Meglio i padroni di casa nella ripresa, che tirano anche un sospiro di sollievo in seguito al gol annullato ad Origi per fuorigioco. Pioli, privo di Theo Hernandez e Giroud, inserisce Leao, ma gli assalti finali di un Milan meno incisivo e pericoloso rispetto alla prima frazione di gara non vanno a segno. La Cremonese strappa così un punto per un’ulteriore iniezione di fiducia, mentre i rossoneri crollano a -8 dal Napoli capolista, vincente oggi anche contro l’Empoli.

Al triplice fischio, anche un accenno di rissa finale: parapiglia in mezzo al campo con l’ingresso delle panchine per cercare di calmare la situazione. Un segnale piuttosto chiaro del nervosismo del Milan per due punti persi pesantissimi. Il Napoli scappa via.

CREMONESE-MILAN 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 38, Milan* 30, Atalanta e Lazio 27, Roma e Juventus 25, Inter e Udinese* 24, Torino e Salernitana 17, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli* 14, Monza 13, Spezia* 10, Lecce 9, Cremonese* 7, Sampdoria 6, Verona 5.

* una partita in più